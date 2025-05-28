https://news.day.az/politics/1756221.html МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем независимости Иран поздравляет азербайджанский народ и правительство дружественной и соседней страны с Днем независимости. Как сообщает Day.Az об этом говорится в публикации на странице МИД Ирана в соцсети Х. В публикации отмечается, что Иран желает Азербайджану подъема, прогресса, дальнейшего развития отношений между двумя народами.
МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем независимости
Иран поздравляет азербайджанский народ и правительство дружественной и соседней страны с Днем независимости.
Как сообщает Day.Az об этом говорится в публикации на странице МИД Ирана в соцсети Х.
В публикации отмечается, что Иран желает Азербайджану подъема, прогресса, дальнейшего развития отношений между двумя народами.
Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День независимости. 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре