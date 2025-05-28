https://news.day.az/world/1756222.html Во Франции ученики обстреляли учителя фейерверками - ВИДЕО Во французском Анмасе ученики старшей школы посреди урока обстреляли учителя фейерверками. Как сообщает Day.Az, педагог и другие ученики не пострадали. Материалы дела переданы в прокуратуру. Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что парламент Франции принял закон об эвтаназии.
Во Франции ученики обстреляли учителя фейерверками - ВИДЕО
Во французском Анмасе ученики старшей школы посреди урока обстреляли учителя фейерверками.
Как сообщает Day.Az, педагог и другие ученики не пострадали. Материалы дела переданы в прокуратуру.
Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что парламент Франции принял закон об эвтаназии.
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