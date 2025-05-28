ОТГ усиливает транспортные связи между Китаем и Европой

Говорить о роли и месте Организации тюркских государств в новом миропорядке пока сложно. Потому что мы пока видим, как прежний мировой порядок переживает кризис, но не видим появления нового миропорядка.

Об этом сказал в комментарии с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

По его словам, сейчас можно говорить о том, что ОТГ стремится поддерживать грузопоток между Китаем и Европой по Срединному коридору. ЕС и Китай являются крупными экономиками, способными оказывать влияние на глобальную экономику, поэтому их взаимное влияние играет важную роль. Конечно, объемы транзита уступают морскому грузопотоку, но они стремительно растут в последние годы. Возможно, в будущем миропорядке такая роль стран ОТГ станет одной из геополитических "ниш".

"В мире продолжают сохраняться высокие геополитические риски и вызовы. Политики отдельных стран даже говорят об опасности третьей мировой войны. Поэтому в текущей ситуации важно поддерживать стабильность в географическом ареале тюркских стран. Для этого необходимо укреплять региональную безопасность и избегать втягивания их в глобальное геополитическое противостояние. Такое решение придаст развитию ОТГ последовательный характер и позволит ей избежать противоречий, укрепит саму организацию, повысит ее авторитет и узнаваемость на мировой арене. Что касается текущей геополитической ситуации, то способность ОТГ поддерживать стабильность и порядок в зоне своей ответственности - в регионах Центральной Азии, Каспия и Кавказа - снижает распространение эскалации напряженности в мире, по крайней мере, в этом его уголке", - сказал Замир Каражанов.

Лейла Таривердиева