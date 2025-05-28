Сын Трампа обещал отдать свой криптокошелек в этом случае

Сын президента США Дональд Трамп-младший готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.

"Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию", - сказал Трамп-младший.

По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы "величайшим словесным салатом" в истории экс-вице-президента.

Ранее мы сообщали, что сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп - младший может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2028 году.