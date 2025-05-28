https://news.day.az/officialchronicle/1755913.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости. Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране - мира, спокойствия и процветания! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и нерушимой!
Да хранит Всевышний нашу Родину!".
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