28 мая - День независимости, восстановленной на века

Автор: Лейла Таривердиева

28 мая - День независимости Азербайджана.

15 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал Закон "О Дне независимости Азербайджанской Республики", которым дата 28 мая была утверждена как День независимости, а 18 октября - как День восстановления независимости. Напомним, что прежде эта дата отмечалась как День Республики, что не отвечало историческим реалиям. Ведь 28 мая 1918 года Азербайджан провозгласил свою независимость и стал первым на Востоке демократическим государством.

Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Но эти неполные два года были полны ярких моментов, важных решений во имя возвращения азербайджанскому народу его идентичности. Парламент АЛР успел принять важные законодательные акты. Среди них законы о языке, флаге, армии, денежных знаках, гражданстве, национализации образования, Бакинском университете, учреждении полномочных представительств республики в других странах и т.д. Интересно, что уже тогда правительство республики рассматривало идею организации экспорта нефти в Европу и ряд других планов, способных поднять экономику.

Заслуги основателей Азербайджанской Демократической Республики беспримерны. В тяжелый период разгула армянского террора и угрозы большевистской агрессии, 28 мая 1918 года состоялось историческое заседание Национального Совета Азербайджана под председательством Гасан бека Агаева. Принимавшие участие на этом собрании Мамед Эмин Расулзаде, Фатали хан Хойский, Насиб бек Усуббеков и другие приняли Декларацию независимости Азербайджана. В Декларации независимости объявлялось о создании в Азербайджане, впервые во всем тюрко-мусульманском мире и в целом на Кавказе, самого демократического способа республиканского управления - парламентской республики. Декларацией независимости, помимо прочего, провозглашалось обеспечение свободного развития всех граждан республики, независимо от их национальной, религиозной, социальной принадлежности и пола, поддержание дружеских отношений с соседями и так далее. Азербайджан продолжает следовать этим принципам и сегодня.

АДР просуществовала всего 23 месяца, но заложила прочный фундамент, на котором в конце ХХ века начало строиться, точнее, восстанавливаться независимое государство.

18 октября 1991 года был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Однако подлинно независимым Азербайджан стал после возвращения в республику Общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно он 17 ноября 1990 года, еще до развала СССР, впервые поднял трехцветный флаг АДР в Нахчыване и сделал его официальным атрибутом автономии. Свою независимость Азербайджан восстановил уже под стягом Азербайджанской Демократической Республики, подтвердив провозглашенный Мамед-Эмином Расулзаде лозунг "однажды поднятое знамя не опустится".

На одной из встреч с журналистами Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Мамед Эмин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, другие руководители, их мировоззрение, мужество, привязанность к народу - пример для каждого азербайджанца. Поэтому их светлая память всегда является для нас источником гордости. Есть большая потребность в трудах, создаваемых по результатам исследований на темы независимости. Так как сегодняшний Азербайджан - правопреемник Азербайджанской Демократической Республики, а нашим основным праздником независимости является праздник 28 Мая. Потому что тогда были заложены основы государственности Азербайджана".

Выступая на приеме по случаю 100-летия АДР 28 мая 2018 года, Президент Ильхам Алиев говорил об исторической роли и заслугах первого демократического государства на Востоке: "Мы по праву гордимся тем, что эту республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ - великий, свободолюбивый и прогрессивный народ".

Еще раз напомним о том, что было сделано АДР всего за 23 месяца своего существования. Был принят государственный флаг, учреждено гражданство Азербайджана, создана национальная армия, возвращено историческое название Гянджи. За короткое время было принято более 200 законов, особое место среди которых занимал закон о предоставлении женщинам права избирать и быть избранными. Многие западные демократии дали женщинам право голоса гораздо позже. Был создан Бакинский государственный университет, заложена основа подготовки национальных кадров, во всех учебных заведениях был введен родной - азербайджанский язык.

Как говорил Президент Ильхам Алиев, падение в апреле 1920 года АДР стало большой трагедией. "Я абсолютно уверен, что если бы в 1920 году независимость не была утрачена, Азербайджан сегодня мог входить в число самых богатых и развитых стран мира".

В начале ХХ века основателям АДР не удалось удержать независимость. Трехцветный флаг свободного Азербайджана вновь был поднят через многие десятилетия, и теперь уже навсегда.