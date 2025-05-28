США вновь выразили приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Азербайджан с Днем независимости от имени американского народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Рубио заявил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе, что имеет решающее значение для процветания Южного Кавказа. Мы поддерживаем соглашение, достигнутое Азербайджаном и Арменией в этом году по тексту мирного договора. Мы также признаем растущую значимость Азербайджана как транспортного узла и поставщика энергии", - добавил Рубио.

По его словам, партнерство США и Азербайджана продолжает развивать общие интересы в сферах безопасности, энергетики и экономики.

"Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества и совместной работы для обеспечения мирного, процветающего будущего для Азербайджана и всего региона", - отметил Рубио.

Ранее сообщалось, что США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией.