HBO утвердила состав актеров на главные роли в сериале о Гарри Поттере

Американская телекомпания HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут - Рона Уизли. Ожидается, что съемки начнутся летом.

Более 30 тыс. людей приняли участие в кастинге на главные роли в сериале, отмечает Variety.

В апреле HBO утвердила основной взрослый состав актеров. Сообщается, что в их числе - Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора, а также темнокожий актер Паапа Эссьеду, которого выбрали на роль профессора Северуса Снейпа.

На роль профессора Минервы Макгонагалл была утверждена Джанет Мактир, ранее номинированная на премию "Оскар". Роль профессора Квиринуса Квирелла сыграет актер Люк Таллон. Также стало известно, что лесничего Рубеуса Хагрида воплотит на экране актер Ник Фрост, а роль завхоза Аргуса Филча досталась Полу Уайтхаусу.