Ученый рассказал, сколько часов в день можно «сидеть» в телефоне

Использовать смартфон без вреда для здоровья и психики можно не более трех часов в сутки, считает австралийский нейробиолог Ти Джей Пауэр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом он рассказал в беседе с изданием HuffPost.

По словам ученого, злоупотребление гаджетами перегружает мозг дофамином. Это нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, удовольствие и чувство удовлетворения. Специалист объяснил, что каждый раз, когда человек получает уведомление, листает ленту или играет в мобильную игру, мозг вырабатывает это химическое соединение. Это создает кратковременное ощущение удовольствия, но при постоянной стимуляции система дофаминовой регуляции начинает "перегорать".

"Лично я стараюсь уделять телефону не более трех часов в день и придерживаюсь этого правила довольно строго", - отметил Пауэр.

При этом специалист подчеркнул, что указанная норма не универсальна. Он советует не зацикливаться на подсчете экранного времени, а сосредоточиться на том, как смартфон влияет на качество жизни.

"Если экран высасывает энергию, крадет внимание или заменяет живое общение, нужно пересмотреть свое поведение", - уточнил нейробиолог.

Особенно уязвимы к "передозировке" смартфоном дети, подростки и молодежь, добавил ученый. По его словам, у них чаще возникают проблемы с самооценкой, социальными навыками и обучаемостью. Взрослые менее восприимчивы, но тоже могут столкнуться с апатией, раздражительностью и трудностями в коммуникации.

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