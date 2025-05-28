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На пляж в Сальвадоре обрушились мощные волны - ВИДЕО

По меньшей мере 50 человек получили ранения, когда на пляж Эль-Маджахуаль в Сальвадоре обрушились сильные волны. Как сообщает Day.Az, пострадавшие были доставлены в местные медицинские центры сотрудниками Красного Креста и полиции. Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.