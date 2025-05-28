На пляж в Сальвадоре обрушились мощные волны

По меньшей мере 50 человек получили ранения, когда на пляж Эль-Маджахуаль в Сальвадоре обрушились сильные волны.

Как сообщает Day.Az, пострадавшие были доставлены в местные медицинские центры сотрудниками Красного Креста и полиции. 

Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.