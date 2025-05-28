https://news.day.az/world/1756164.html На пляж в Сальвадоре обрушились мощные волны - ВИДЕО По меньшей мере 50 человек получили ранения, когда на пляж Эль-Маджахуаль в Сальвадоре обрушились сильные волны. Как сообщает Day.Az, пострадавшие были доставлены в местные медицинские центры сотрудниками Красного Креста и полиции. Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.
На пляж в Сальвадоре обрушились мощные волны - ВИДЕО
По меньшей мере 50 человек получили ранения, когда на пляж Эль-Маджахуаль в Сальвадоре обрушились сильные волны.
Как сообщает Day.Az, пострадавшие были доставлены в местные медицинские центры сотрудниками Красного Креста и полиции.
Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.
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