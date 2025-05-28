https://news.day.az/officialchronicle/1755916.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем Независимости - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем Независимости - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"28 Мая - День Независимости Азербайджана".
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