Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем Независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: 

"28 Мая - День Независимости Азербайджана".