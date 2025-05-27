Конвективный шторм охватил Пакистан

По меньшей мере 20 человек погибли, более 150 пострадали в результате мощных конвективных штормов и проливных дождей в пакистанской провинции Пенджаб.

Как сообщает Day.Az, стихия вызвала масштабные разрушения, повредив дома и инфраструктуру в нескольких районах региона.

Ранее сильнейший шторм охватил Чили.