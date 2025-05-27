https://news.day.az/world/1756157.html Конвективный шторм охватил Пакистан - ВИДЕО По меньшей мере 20 человек погибли, более 150 пострадали в результате мощных конвективных штормов и проливных дождей в пакистанской провинции Пенджаб. Как сообщает Day.Az, стихия вызвала масштабные разрушения, повредив дома и инфраструктуру в нескольких районах региона. Ранее сильнейший шторм охватил Чили.
Конвективный шторм охватил Пакистан - ВИДЕО
По меньшей мере 20 человек погибли, более 150 пострадали в результате мощных конвективных штормов и проливных дождей в пакистанской провинции Пенджаб.
Как сообщает Day.Az, стихия вызвала масштабные разрушения, повредив дома и инфраструктуру в нескольких районах региона.
Ранее сильнейший шторм охватил Чили.
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