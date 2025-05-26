https://news.day.az/world/1755710.html Сильнейший шторм охватил Чили - ВИДЕО Сильнейший шторм и торнадо обрушились на регионе Лос-Лагос на юге Чили. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео шторм и его последствия, более 10 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Ранее мы сообщали, что в Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт.
Сильнейший шторм охватил Чили - ВИДЕО
Сильнейший шторм и торнадо обрушились на регионе Лос-Лагос на юге Чили.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео шторм и его последствия, более 10 000 домохозяйств остались без электроэнергии.
Ранее мы сообщали, что в Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт.
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