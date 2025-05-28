Армянские реваншисты лезут в швейцарскую политику

Автор: Лейла Таривердиева

Когда реваншистские круги Армении нанимали для оказания услуг экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна, они рассчитывали на его дипломатические связи и на авторитет этого деятеля в определенных кругах. Предполагалось, что созданный во главе с ним "комитет по защите основных прав" добровольных переселенцев из Карабахского региона Азербайджана найдет большую зарубежную поддержку. Однако структура, призванная добиваться "репатриации" армян в Азербайджан, действует с января прошлого года, а результатов все нет и нет. Не только ни один армянин не вернулся с музыкой в Карабахский регион, но также не удалось добиться широкой мировой поддержки инициативе.

Инициатива сопливая и слезливая. Ну, как все инициативы армянства. Когда нужно чего-то добиться от мирового сообщества, в ход идут слезки, сопельки и грустные глазки детишек. Армянство, как всегда, ждет жалости, на которой можно будет строить результат. Понятно, что жалость покупается за немалые деньги, но для широких масс антураж именно такой.

Продвигать свою инициативу реваншисты решили не во Франции, у которой с Баку отношения не из лучших, а в Швейцарии, славящейся своим историческим нейтралитетом. Швейцарии, рассудили в Ереване и диаспоре, будет легче подкатывать к Азербайджану, и армянская сепаратистская инициативе на швейцарской площадке не будет выглядеть так мерзко.

Во вторник, в Берне собрали 19 депутатов местного парламента, объединившихся в некий "межпартийный комитет". Это те парламентарии, которые были наняты армянством для продвижения в парламенте страны поддержки "мирной конференции". Идея организовать на швейцарской площадке переговоры Азербайджана с сепаратистами родилась, вероятнее всего, в мозгу Осканяна. Для того его и нанимали, чтобы подавал идеи и находил пути. Никто из реваншистской шушеры в Ереване не додумался бы до возможности использовать имидж Швейцарии как нейтральной страны. После так называемой мирной конференции по войне в Украине, которая, как видим, ни к какому миру не привела, армянские фантазеры решили тоже попытать счастья. Сделать выводы из чужого неудачного опыта не хватило ума даже Осканяну. Провал мирной конференции, прошедшей без участия России, был предсказан изначально. Теперь Осканяну и Ко объясняют, что на планируемой ими тусовке Азербайджана не будет. Какой же смысл?

Осканян не настолько туп, чтобы не понимать - "переговоры" сепаратисты будут вести с самими собой. Для чего тогда все это затевается? Ну, для освоения выделенных диаспорой средств - это во-первых. А во-вторых, чтобы собрать международную аудиторию и почесать языки об Азербайджан.

На собируне в Берне Осканян выступил с пламенной речью, в которой никого не забыл - ни "тысячелетнюю историю", ни псевдострадания бывших жителей Карабаха, ни находящихся под судом армянских сепаратистов, ни решения Гаагского суда и Европарламента, ни несуществующее "армянское наследи". Осканян пришел к выводу, что по вопросу возвращения армян в Карабах в мире сложился консенсус, и Азербайджану теперь никуда не деться. Осталось только решить - как, когда и на каких условиях будут возвращаться добровольные перемещенцы. Понятно, что армянство рассчитывает на международные механизмы, международное сопровождение и международный контроль. Все уже рассчитано и подсчитано. Осталась только "самая малость" - добиться согласия Баку.

Осканян рассказывал швейцарским депутатам сказки, а те хлопали глазами и мысленно подсчитывали размеры гонораров. Откуда им, кто даже на карте вряд ли найдет Карабах, знать, что все услышанное - ложь? Вместе с тем, нанятые парламентарии, несомненно, лучше Осканяна понимают, что никакой переговорной площадки между сепаратистами и Баку организовать не удастся. Но время - деньги, чем больше "комитетов" и болтовни, тем выгоднее.

Напомним, что 19 сентября депутат парламента Швейцарии Эрих Фонтобель вместе с 15 другими депутатами направил письменный запрос представителям исполнительной власти страны относительно вопроса возвращения армян в Карабах и "восстановления их прав". От властей страны были затребованы ответы на следующие вопросы: признает ли Швейцария право армян Карабаха на возвращение и "реализацию там своего права на самоопределение" и намерена ли швейцарская делегация поднять эти вопросы на COP29.

Что конкретно ответило лоббистам правительство, не сообщается, но 16 октября стало известно, что комитет по внешним связям Федерального собрания (парламент) Швейцарии призвал правительство страны организовать международную мирную конференцию по уже не существующему карабахскому конфликту с целью добиться "безопасного и коллективного возвращения армянского населения под наблюдением или присутствием международных субъектов". Ответ правительства в лице министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса не порадовал организаторов шоу. Глава внешнеполитического ведомства выступил против проармянской резолюции, добавив, что Армения и Азербайджан должны сами решить имеющиеся разногласия.

26 января этого года идею армянства одобрила верхняя палата швейцарского парламента. В принятой резолюции говорилось, что "Федеральное собрание обязуется созвать конференцию, независимо от своей воли и позиции". Такие формулировки вызвали бурную радость армянской стороны. Совершенно необоснованную, потому что парламент одной страны не может диктовать другой стране, что той делать. Радость была не только необоснованной, но и преждевременной, потому что министр иностранных дел страны снова все испортил, завив: Азербайджан против такой конференции и участия в ней принимать не будет, а проведение любого подобного мероприятия без согласия Баку станет серьезным ударом по двусторонним отношениям.

Теперь сторонникам недалекой инициативы приходится тусоваться в формате "межпартийного комитета". Более бессмысленного занятия представить невозможно. армянские СМИ подают это мероприятие с пафосом и под соусом несбыточных ожиданий.

Для того, чтобы узнать, на каких условиях и как смогут вернуться добровольно покинувшие Карабах армяне, не нужно тратить тысячи долларов на покупку депутатов и организовывать какие-то конференции и диалоговые площадки. Азербайджан неоднократно повторял для всей международной общественности свою позицию: армяне смогут вернуться только на условиях Баку. И условия эти включают не только принятие азербайджанского гражданства, но и параллельное возвращение в Армению азербайджанских беженцев. Если азербайджанцы не смогут вернуться на свои исторические земли в Армению, то и армянские "пришельцы" не вернутся в Карабахский регион Азербайджана. Возвращение азербайджанцев в Армении исключают, а значит, никакого "коллективного, беспрепятственного и достойного" возвращения армян не будет.

А так, пожалуйста, армянство может бросать деньги на ветер, скупать парламенты и оплачивать бессмысленные сборища под названием "межпартийный комитет".