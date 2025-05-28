Автор: Хаял Хатамзаде

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро опять решил блеснуть своей политической "проницательностью", в очередной раз рассмешив всех. Он заявил, что освобождение Тео Хуго Клерка, французского недохудожника - это заслуга французской дипломатии, и произошло это якобы по просьбе Парижа.

Фактически, он прокукарекал в сторону главы дипломатии ЕС Каи Каллас, открыто став лицом к лицу с Европейским союзом. Проблема в том, что всё это больная выдумка Барро.

Так, сегодня Trend со ссылкой на источник сообщил, что Клерк был помилован по личной просьбе именно Каи Каллас во время её визита в Баку. Франция к этому процессу не имела совершенно никакого отношения. При этом, в Азербайджане этот факт подтвердили, что никаких обращений со стороны Парижа не поступало. Ни до, ни после визита Каллас.

Барро решил выдать чужую инициативу за свой "успех". Это уже не дипломатия, а дешевый политический театр. Причём плохо сыгранный.

Очередной бред французских властей, решивших пойти по стопам своих армянских друзей - лепить фейки, раздувать мифы и превращать вымысел в политический аргумент. Никаких фактов, только жалобный стиль, привычка манипулировать и приписывать себе чужие заслуги.