Брюссельский провал Воваевича: во что ткнули носом Пашиняна в ЕС и НАТО?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил свой первый визит в Брюссель. Визит этот в армянской прессе изначально назывался историческим и прорывным. Правда, сам Пашинян долго колебался - ехать ли ему в столицу Бельгии, принимать ли участие в саммите НАТО? Опасался он, что официальному Еревану вновь придется услышать "неприемлемые для себя формулировки", касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Примечательно, что вице-председатель РПА Армен Ашотян накануне на своей странице в Фейсбук сделал запись касательно участия Армении в саммите НАТО. "Всегда получая приглашение на участие, мы редко его принимали, с учетом позиции этой структуры по отношению к региональным конфликтам, которая закреплялась в итоговых декларациях по окончанию саммитов, и которая не различает замороженные конфликты, и, как правило, отдает предпочтение территориальной целостности", - сетовал он.

Ясное дело, что такие же опасения были и у Пашиняна. Но он таки поехал в Брюссель. И что в итоге? А в итоге, Воваевич стал свидетелем того, как Азербайджан и ЕС в Брюсселе подписали документ о Приоритетах партнерства. Документ этот подписали глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. На церемонии подписания документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туск.

В документе отмечается, что ЕС окажет содействие Азербайджану в проведении экономических реформ, направленных на диверсификацию экономики. В документе также указывается вклад Азербайджана в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также в реализацию энергетических проектов. При этом к числу приоритетных проектов относится проект "Южный газовый коридор", и в документе отмечается важность его скорейшего завершения для начала поставок азербайджанского газа в Европу.

Какой вклад в дело развития нашего региона может внести Армения? Никакой. Это государство-оккупант изолировано от всех успешно реализуемых в регионе экономических, транспортных проектов. Это страна-изгой на Южном Кавказе, которая игнорирует принципы международного права и многочисленные резолюции ООН, СЕ, ПАСЕ и ОИК, в которых черным по белому выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана и содержится требование о выводе армянских войск с оккупированных территорий нашей страны.

И вот, имея такой багаж, Армения все же надеется на изменение отношения к себе. Ставка была на то, что в ЕС и НАТО поверят в то, что имеют дело с "новой Арменией". Спекуляция на итогах так называемой "бархатной революции", безусловно, является ожидаемой. Вот только смешно говорить о "новой Армении" в свете заявлений самого Пашиняна о том, что никаких изменений во внешней политике РА не будет.

Но Армения - страна парадоксов. Умудрилась же она стать членом Таможенного Союза и ЕАЭС, не имея общих границ с иными государствами-членами этих организаций! Вот и сейчас в Ереване рассчитывали совершить очередной финт ушами. Оставаясь членом ЕАЭС и ОДКБ, РА все яростнее стучится в двери НАТО и ЕС. Такое поведение официального Еревана даже проармянский политолог Тарасов уже назвал нонсенсом.

Но Пашинян все же попытался пропетлять между струйками. Что из этого получилось? В парафированном между Азербайджаном и ЕС документе "Приоритеты партнерства" содержится пункт о территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Говоря конкретнее, в первом пункте документа стороны выражают свою поддержку территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ друг друга.

Более того, и НАТО вновь подтвердил признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана. Об этом говорится в декларации Североатлантического альянса, подписанной главами государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе в среду. То есть, были приняты те самые формулировки, которые в Ереване называли "неприемлемыми". Но в Брюсселе, как и во всем мире, по большому счету плевать хотели на хотелки армянской стороны.

Там исходят из норм международного права, из принципа нерушимости границ и там осознают, сколь справедлива позиция Азербайджана в карабахском вопросе. К тому же, в ЕС понимают и огромную значимость нашей страны, играющей весомую роль не только на Южном Кавказе, но и далеко за его пределами. Все это было очевидно и до поездки Пашиняна в Брюссель. Но он теперь имел возможность все услышать и увидеть своими глазами. Увидел, Воваевич? Молодец, запомни и делай выводы.

Акпер Гасанов