На Южном Кавказе нет более дружественного России государства, чем Азербайджан - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Межгосударственные отношения между Азербайджаном и Россией обладают давней и богатой историей. В настоящее время они находятся под пристальным вниманием ряда соответствующих двусторонних структур, созданных для продвижения совместных политических и экономических интересов.

"Не секрет, что Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Причем для отношений двух стран характерна тенденция к постоянному увеличению товарооборота. Цифры последних лет говорят сами за себя. В структуре экспорта России Азербайджан - это, в первую очередь, продукция сельского хозяйства, металлы, машиностроительная, лесопромышленная продукция", - сказал в беседе с Day.Az российский политолог Павел Клачков.

По слова эксперта, в настоящее время плодотворно функционирует порядка 700 совместных российско-азербайджанских компаний. На территории Азербайджана действуют крупные российские концерны - КАМАЗ, АвтоВАЗ, ЛукОЙЛ и др. Так же, считает Клачков, существуют все условиях для объединения логистических систем для создания транспортных коридоров. Положительная тенденция сохраняется в сотрудничестве в финансовой и банковской сферах, строятся совместные фармацевтические предприятия.

"Здесь не говорится о том, что какие-то документы подписываются, какие-то речи произносятся. Здесь идет реальная, постоянная, системная работа, которая направлена именно на укрепление дружбы, экономического сотрудничества, обоюдовыгодная работа", - добавил Клачков.

Как отметил политолог, в последнее время Азербайджан стал крайне привлекателен и для российского туризма.

"Я сам не раз бывал в Баку. Хотя живу в России, но вижу, насколько популярным становится азербайджанское направление среди российских туристов. Мы с радостью приезжаем в Азербайджан и знакомимся с его памятниками, историей, искусством, с наследием азербайджанского народа. На Южном Кавказе нет более дружественного государства для России, чем Азербайджан", - подчеркнул эксперт.

Как особо отметил наш собеседник, за прошедшее время возросла роль Баку и в глобальных экономических проектах.

"В формате отношений Россия-Азербайджан-Турция, Россия-Азербайджан-Иран Азербайджан выступает крайне важным, ключевым звеном для проведения региональной политики. Стержнем взаимодействия уже сейчас становится глобальный проект транспортного коридора Север-Юг. Лидеры двух государств понимают всю важность, обращенность в будущее этого перспективного проекта", - расставил акценты Клачков.

Эксперт также отметил, что и в вопросах международной безопасности участие Азербайджана неминуемо. Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией продолжает наращиваться, и суммы двусторонних контрактов подразумевают дальнейшую обоюдную заинтересованность. Самое главное, что это взаимодействие происходит на постоянной основе, есть сложившаяся отработанная система межгосударственного сотрудничества, между деловыми кругами, военными ведомствами. Велика и политическая роль Азербайджана - в Баку происходят встречи между главами генштабов США и России.

"Дальнейшее партнерство, основанное на дружбе, взаимной экономической и политической выгоде, обречено быть эффективным", - резюмировал Клачков.

Заур Мехдиев