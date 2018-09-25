Мадам кривых зеркал: Как жена Никола Пашиняна роли меняет

Очень непросто стать миротворцем или же, находясь на властном Олимпе и одновременно претендуя на глас народа, давать обещания тому же народу о народности политики своей дражайшей половины.

Как же это сделать? Для начала неплохо научиться хотя бы не подливать масла в огонь. Может, со временем решить и проблемы вывода армянских оккупационных сил из Нагорного Карабаха и других, составляющих в совокупности 20 процентов территорий.

Вывести без условий. Иначе нельзя.

Ведь армянская военщина не просто оккупировала часть азербайджанских земель - она превратила собственную страну в нескончаемый байопик, где потеряна надежда на будущее, а на ветру колышутся обрывки сменяющих друг друга плакатов о "силе и несгибаемости маленькой, но гордой страны с великой историей".

Миротворчество несовместимо с предвзятостью и необъективностью, потому и руководству Армении, а также армянской апостольской церкви и политикам следует изучать историю своего народа, состоящую из одних поражений. История помнит армянских царей, воодушевленных кратковременными победами на полях сражений, но потом лишившихся не только трона, но и страны. Любая их маленькая "победа" или захват чужих земель оборачивалась для армян большими трагедиями.

Увы, для армян своя история стала бумерангом, тяжело и больно бьющим по тому месту, где находится место для умственной деятельности.

...Супруга премьер-министра Армении, она же главный редактор газеты "Айкакан Жаманак" Анна Акопян решила примерить на себе тогу миротворца и выступила с речью на втором Евразийском женском форуме на тему "Роль женщин и их вклад в укреплении мировой безопасности" в Санкт-Петербурге.

"Вот уже около 30 лет остается нерешенным карабахский конфликт. В апреле 2016 года боевые действия отняли жизни сотен армянских и азербайджанских юношей. На границе и сегодня неспокойно, велик риск возобновления военных действий. Мое желание - предотвратить подобный сценарий, заставило начать кампанию "Женщины во имя мира", смысл которой в том, чтобы мы все сплотились и призвали вовлеченных в конфликт отказаться от военного решения", - сказала первая леди Армении.

Анна Акопян также добавила, что перед поездкой в Санкт-Петербург она встретилась с матерями погибших в апрельской войне солдат, которые присоединились к инициативе "Женщины во имя мира" и призвали азербайджанских матерей сделать то же самое.

То есть, жена премьера Армении Никола Пашиняна предлагает Азербайджану не мир, а умиротворение, тем самым желая выступить в роли автора инициативы нового витка переговорного процесса или на худой конец, приснопамятной "народной дипломатии".

Но история не раз доказывала, что любые попытки "умиротворения" агрессора, жертвуя реалиями и интересами страны, лишь разжигают его аппетит.

Если стараниями Никола Пашиняна образ премьер-министра в Армении проецирован в арену шоу и политического бизнеса, то его супруга стремится превратить слово "миротворцы" в ироническое ругательство и политическое междометие.

Или же мадам Акопян забыла, что войну начинают, когда хотят, но кончают - когда могут?!

Она подобна хитрой, но пытающейся казаться наивной слуге храма бога войны, где все кормят крокодилов в надежде на то, что крокодил съест их последним.

Ан нет, все те храмы теперь лежат в руинах, кости же и крокодилов, и людей, верящих в провидение и уповавших на иную судьбу от чаши фатума, давно превратились в прах.

Бесспорно, ныне в Армении политическая мода сменилась. Если премьер-министр, крича и размахивая руками, обещает всем врагам скопом "древнюю армянскую акопову мать", то жена оного придерживается другого, салонного поведения и говорит о недопустимости смертей молодых армян.

Весьма посредственное по сути и плакатно-речевочное заявление первой леди Армении в стиле "Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат", "скажем войне: иди себе с миром!" преследует единственную цель: удостоиться немногочисленных, минорных, но аплодисментов у армян. Тем более, что Анна Акопян в качестве целевой аудитории выбрала солдатских матерей. Ну, кто же в Армении, как не мать армянского солдата, всем сердцем желает мира, мечтает о решении Нагорно-карабахской проблемы.

Потому и госпоже А.Акопян не следовало аппелировать к "силе мысли", тем паче, что ее муж, премьер Армении Никол Пашинян в последнее время своими хриплыми воззваниями уверенно доказывает отсутствие какой-либо латентной и логической мысли у армянской политической гопоты.

Когда Анна Акопян в кулуарах санкт-петербургского форума пыталась привлечь к себе внимание СМИ, в Баку проходила международная конференция высокого уровня "Роль женщин в поддержании мира и безопасности". Для участия в ней в столицу Азербайджана прибыла делегация НАТО во главе с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллер. Первый вице-президент Азербайджана, Первая леди нашей страны Мехрибан Алиева, принимая делегацию, отметила, что Азербайджан является миролюбивой страной, налаживающей связи с соседями и другими странами на основе взаимного уважения. Несмотря на это, мы уже 25 лет страдаем от захватнической политики Армении, Нагорный Карабах, признанный на международном уровне как территория нашей страны, и прилегающие к нему 7 районов находятся под оккупацией в результате этой политики, более 1 миллиона человек находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, в ходе конфликта были убиты, взяты в заложницы сотни азербайджанских женщин, во время Ходжалинской трагедии были зверски убиты более 600 человек, в том числе женщины и дети.

Первый вице-президент констатировала, что хотя Совет Безопасности ООН 25 лет назад принял 4 резолюции, связанные с безотлагательным и безоговорочным выводом оккупационных сил с азербайджанских территорий, тем не менее, захватническая политика все еще продолжается. Отметив, что мы поддерживаем справедливое урегулирование конфликта в рамках норм и принципов международного права, Мехрибан Алиева подчеркнула, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы должны вернуться к родным очагам, после чего в регионе утвердится мир. "Мир, безопасность - факторы, обеспечивающие взаимопонимание между народами", - сказала Первый вице-президент.

Итог - получается весьма неприглядная картина для армян, когда жена премьер-министра желает примериться к новой, неудобной и честно говоря, невыполнимой роли миротворца.

Попытка вышла неудачной и главная причина этого фиаско - полная неосведомленность А.Акопян о внешней политике Азербайджана, ее полная и беспробудная ангажированность, а также преданность заветам адептам пещерного армянского национализма.

Что поделаешь, А.Акопян не желает мириться отведенной для нее нишей армянского истеблишмента: нет, она пытается выхватить пальму первенства у Нуне Саркисян, жены президента Армении.

Скорее всего, лимитированная свобода главного редактора и одновременно жены премьера страны для А.Акопян утомительна, потому и она решила, сломав оковы местного политеса, окунутся в большую политику, не забыв при этом отодвинуть в тень Н.Саркисян и добиться величания "первая леди Армении".

Хотя Никол Воваевич на словах и не одобряет нынешние экзерсисы своей жены, но и пока не дал своей супруге "ценные указания" насчет канвы и мотивов поведения в нынешнее, очень непростое для Армении время. Наоборот, заявления А.Акопян следует рассматривать именно как неуклюжую попытку Никола Воваевича спасти собственный имидж.

Недавние заявления Пашиняна о Нагорно-карабахском конфликте, где преамбулой служили утверждения "народ Нагорного Карабаха живет в суверенной и демократической стране" и "Армения не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха", а также маразматическое откровение о "присоединении окрестных семи районов Азербайджана к Нагорному Карабаху, что нашло свое подтверждение в Конституции карабахских армян" вызвали умиление и восторг только в самой Армении. Для мировой общественности же эскапады Никола Воваевича стали ярко выраженными симптомами шовинистической болезни армянского руководства, что не могло ослабить и так хилые позиции армянской дипломатии.

Для спасения лица и положения Никол Пашинян решил исправить ситуацию и устами своей супруги возвестить мир о "миролюбивости Армении", а также о том, что, мол, Ереван, на самом деле, расположен к продолжению переговоров и активизации мирного процесса.

...Анна Акопян предлагает Азербайджану помириться с Арменией. Как, прямо сейчас, невзирая ни на что?!

Госпожа Акопян, случаем, не забыла, что 20 процентов территории Азербайджана пока находится в армянской оккупацией, и ее сын, хоть и формально, среди армянских солдат, высланных на убой на захваченные земли?

Может, Анна Акопян до сих пор не хочет признать очевидные истины: например, то, что прежде, чем обсуждать варианты примирения, части Минобороны Армении должны убраться из Азербайджана, уйти без каких-либо условий, и что Армения, признав факт оккупации наших земель, должна вывести все свои войска?

Анна Акопян обсуждает войну, хотя следовало бы начать с первого шага и осудить войну, оккупацию территорий Азербайджана.

Без этих очень простых истин искусственное, выполненное на заказ "миротворчество" Анны Акопян воспринимается как низкосортная, ушлая попытка как самопиара, так и выполнения наказа своего мужа, понимающего политику в качестве череды дешевых шоу, где он, балаганный "герой", радостно щерится на публику.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az