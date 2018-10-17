Российский депутат попалась на удочку Анны Акопян

Как известно, в начале октября оккупированные территории Азербайджана посетила женская делегация из России, в состав которой входила и заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. После незаконного посещения Нагорного Карабаха парламентарий, как и следовало ожидать, в числе других визитеров была включена в число нежелательных персон в Азербайджане.

Издание "Москва-Баку" попросило прокомментировать данный вопрос председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. И выяснилось, что известную спортсменку обманули, точнее, не ввели в курс дела и просто использовали в собственных целях.

Напомним, что провокационная акция была организована первой дамой Армении Анной Акопян.

Калашников подтвердил получение запроса МИД Азербайджана и сообщил "Москва-Баку", что в связи с этой ситуацией со Светланой Журовой была проведена беседа.

"Вы знаете, каждый депутат работает на основании Закона о депутатах РФ, депутаты принадлежат к разным партиям. И с одной стороны они действуют, как я и сказал, на основании Закона о депутатах, с другой стороны, в соответствии со своими политическими пристрастиями. В некоторых случаях, как мы видим, начинают проявляться и гендерные пристрастия, которые в итоге воплощаются в какие-то непродуманные действия.

Как я убедился, разговаривая со Светланой Журовой, злого умысла в ее действиях не было, она даже не понимала, что вторгается в довольно непростую сферу, а ей этого делать было не нужно. Ее пригласили как бы на некий женский форум и только потом выяснилось, что она вовлечена в эту очень острую нагорно-карабахскую проблему. Я Светлану предупредил и попросил на будущее консультироваться с Комитетом, с экспертами Комитета, со мной - я всегда открыт для этого, для того, чтобы не допускать такого рода недружественных действий и не вредить нашим взаимоотношениям.

Государства СНГ разные и взаимоотношения у нас с ними разные, и Комитет по делам СНГ старается сохранить со всеми дружеские связи. Если же мы начинаем становиться на одну из сторон, тем более депутаты это делают порой с точки зрения представительских своих функций, то это очень плохо. И это вредит отношениям. Этого нельзя допускать. Это вредит делу и тем более умиротворению того или иного конфликта", - сказал глава Комитета Госдумы изданию.

Заметим, что это не первый случай, когда армянская сторона обманом вовлекает представителей третьих стран в провокационные действия, подставляя под санкции Баку. Однако как члену парламента и зампреду комитета подобного профиля, Светлане Журовой следует быть в курсе происходящего на границах России. Чтобы потом не попадать в "черные списки" и иметь возможность работать с Азербайджаном, с которым у ее страны прекрасные отношения.

Зульфугар Ибрагимов