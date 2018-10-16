Спекуляции материнскими слезами миру в Карабахе уже не помогут - к сведению российской писательницы

Побывавшая недавно в оккупированном Карабахе в свите первой дамы Армении Анны Акопян известная писательница Людмила Улицкая высказалась по поводу внесения ее имени в "черный список" МИД Азербайджана.

Вряд ли госпожа Улицкая была сильно удивлена таким исходом дела. Направляясь на оккупированные территории другого государства, она должна была понимать, что это не будет просто прогулкой. Пропагандистские спекуляции материнскими слезами и добрыми намерениями не помогли этой антизаконной акции приобрести легитимность.

В беседе с РБК Людмила Улицкая заявила, что планировала вместе с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер и зампредом думского комитета по международным делам Светланой Журовой посетить Азербайджан, чтобы помочь "найти мирный выход" из армяно-азербайджанского конфликта. Теперь же, после объявления ее персоной нон-грата, такая поездка, конечно же, стала невозможной, если, конечно, участницы организованной женой армянского премьера провокации не признают свою неправоту и не принесут извинений.

"Политическая составляющая этого затяжного конфликта нас не занимала, единственной целью нашей поездки было прекращение этого конфликта не военным путем, а путем политических переговоров", - сказала писательница РБК.

Не принятие во внимание политической составляющей армяно-азербайджанского конфликта свело на нет все благие намерения российских "туристок" и сделало их миссию совершенно бессмысленной. Оккупация - это всегда политика, всегда смерть и кровь, и звучит даже кощунственно, когда кто-то утверждает, что ему, дескать, все равно, кто прав, кто виноват и кто первым начал.

Гуманитарная составляющая, слезы и игра на эмоциях могли помочь миру в регионе тридцать лет назад, а международные организации, политики и деятели, да та же Людмила Улицкая и прочие сердобольные гражданки, не проявили внимания и интереса к происходившему в начале 90-х. Им не было никакого дела до убийств азербайджанских детей и стариков, до тотальных этнических чисток, проведенных армянскими националистами на захваченных землях и в самой Армении. Вот когда всякого рода гуманистические инициативы и миссии были действительно нужны. Теперь же, когда азербайджанские земли уже четверть века находятся под оккупацией и на них не осталось ни одного коренного жителя, вступают в игру материнские слезы? Не поздновато ли?

В вопросе оккупации всегда есть тот, кто учинил агрессию, и тот, кто ей подвергся. Уравнивать стороны или, что вообще странно, утверждать, что оккупация значения не имеет, - значит, только усложнять решение вопроса. У карабахского конфликта есть только одно политическое решение - добровольный и безоговорочный вывод Арменией своих оккупационных сил.

Если же российские дамы так пекутся о мире, им совсем не обязательно было ехать в Карабах, достаточно было обратиться в самой же Армении к армянским матерям и призвать их не отпускать сыновей умирать на чужой земле.

Зульфугар Ибрагимов