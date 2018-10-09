Почему не жене Пашиняна говорить о мире - скандальные подробности

Недавний незаконный "миротворческий" вояж группы российских деятельниц во главе с первой леди Армении Анной Акопян в оккупированный Карабах прошел не по тому плану, который чертила армянская пропаганда, и в целом не имел никакого резонанса среди российской общественности. Поэтому армянские СМИ и втянутые в эту пропагандистскую карусель российские медиа пытаются создать этот резонанс искусственно.

Российская "Новая газета" опубликовала полный текст надрывного выступления Анны Акопян.

Издание напоминает, что в числе прибывших из России гостей были писатель, переводчик и сценарист Людмила Улицкая, заслуженный мастер спорта России, конькобежка, депутат Государственной думы Светлана Журова, действительный государственный советник РФ III класса, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, общественный деятель Анна Федермессер, журналист, телерадиоведущая Кира Альтман, журналист, кинодокументалист Екатерина Гордеева, продюсер Элина Арзуманова, руководитель фонда "Лыжи мечты" Анна Шилова.

Отметим, что все сказанное Акопян имело бы право на жизнь, не звучи эти красивые и правильные фразы из уст первой дамы страны, оккупировавшей территории соседнего государства, учинившей этническую чистку мирного азербайджанского населения Карабаха и 7 прилегающих районов. Более того - она представляет страну, откуда с началом карабахского конфликта "неожиданно" исчезли сотни тысяч азербайджанцев. Трагическая история коренных жителей нынешней Армении, подвергшихся насилию и депортации - тоже неотъемлемая часть карабахского кошмара, развязанного армянскими националистами в конце 80-х. Об этом кровавом жертвоприношении своей "государственности" в Армении стараются не вспоминать, а всевозможные общественницы и политиканши из России - стараются не задавать по этому поводу вопросов. Сопровождавших Акопян дамам следовало все же поинтересоваться у так горячо призывающей к ненасилию госпожи Анны - а куда пропали все до единого азербайджанцы из Армении? И не только они, но и все прочие народы и этносы? Любопытно было бы послушать ответ.

Так вот, не Анне Акопян требовать от Азербайджана "отказаться от военного пути разрешения конфликта и искать пути улаживания вопроса исключительно за столом переговоров". Не ей апеллировать к азербайджанским матерям и политикам и проявлять слезную заботу об азербайджанских солдатах.

Просто умиляет трогательное удивление жены Никола Пашиняна по поводу того, что не всем желающим их руководство позволило присоединиться к незаконному вояжу. Например, как выясняется из речи Акопян, запретило участвовать в этой сомнительной акции своим творческим группам руководство телекомпаний РТР, "Мир", агентства "Спутник".

"Вообще ни одно российское СМИ не откликнулось, и их представители не присутствуют здесь сейчас, с тем чтобы следить за этим визитом очень известных в российском обществе женщин, в то время как посланием этих женщин является мир", - возмутилась Анна Акопян и потребовала от масс-медиа "пересмотреть свои приоритеты и выполнять свой профессиональный долг".

Может быть, супруга бывшего армянского оппозиционера прибыла с Марса и потому не в курсе существования международного законодательства, резолюций ООН и европейских структур по карабахскому конфликту, признания миром оккупированных Арменией территорий неотъемлемой частью Азербайджана? Все это имеет место и никакие "бархатные революции" не могут изменить этих реалий и обеспечить оккупантам признания итогов их агрессии на международном уровне. Организуя этот незаконный визит, госпожа Анна фактически втянула сердобольных российских дам в провокацию. Кто-то из них был не в курсе вышеуказанных факторов, кто-то присоединился из любопытства, кому-то нужны будут армянские голоса, а кому-то просто нечего терять.

Например, по комментарию, данному "НГ" писательницей Улицкой, четко видно, что она явно не в теме. Какие-то неуместные эмоции, поэтичные рассуждения о "политических жертвоприношениях". К чему все это, когда все гораздо прозаичнее: одна страна силой оружия оккупировала территории другой и теперь боится, что последняя тем же путем вернет свои земли. Отсюда и это истеричное и сильно запоздавшее миротворчество. Вот и вся "поэзия".

А председателю "Женского диалога" Елене Семерниковой, например, нечего терять. Она уже числится в "черном списке" МИД Азербайджана за участие в так называемой международной наблюдательной миссии во время незаконных "выборов президента" в оккупированном Карабахе в 2007 году.

Кстати, Семерикова пообещала, что к инициативе присоединятся также женщины из Украины, Узбекистана, Молдовы и "Приднестровья". То есть, во время следующей провокационной акции в оккупированном Карабахе в ней стоит ожидать участия представительниц этих стран и самопровозглашенных образований? Любопытно. Думается, украинским матерям есть, на каких площадках проливать слезы, чтобы спасти жизни украинских парней. То же самое можно сказать о молдавских женщинах. Более того, им стоит сказать большое человеческое "спасибо" Анне Акопян и представляемой ей стране за возникновение на их территориях сепаратизма и кровавых конфликтов. Соплеменники госпожи Анны были первыми, они проложили путь агрессивному сепаратизму, продемонстрировали, что при поддержке сильного союзника можно проливать невинную кровь и ломать границы. Так что украинские и молдавские матери теряли сыновей "благодаря" вот таким вот аннам акопян, разводившим демагогию в конце 80-х и ввергшими в ад два народа, до того мирно и дружно проживавших бок о бок.

Это все, что хотелось бы сказать о провокации Анны Акопян. Этого вполне достаточно.

Зульфугар Ибрагимов