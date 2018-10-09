Почему не жене Пашиняна говорить о мире - скандальные подробности

9 октября 2018 12:29

Недавний незаконный "миротворческий" вояж группы российских деятельниц во главе с первой леди Армении Анной Акопян в оккупированный Карабах прошел не по тому плану, который чертила армянская пропаганда, и в целом не имел никакого резонанса среди российской общественности. Поэтому армянские СМИ и втянутые в эту пропагандистскую карусель российские медиа пытаются создать этот резонанс искусственно.

Российская "Новая газета" опубликовала полный текст надрывного выступления Анны Акопян.

Издание напоминает, что в числе прибывших из России гостей были писатель, переводчик и сценарист Людмила Улицкая, заслуженный мастер спорта России, конькобежка, депутат Государственной думы Светлана Журова, действительный государственный советник РФ III класса, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, общественный деятель Анна Федермессер, журналист, телерадиоведущая Кира Альтман, журналист, кинодокументалист Екатерина Гордеева, продюсер Элина Арзуманова, руководитель фонда "Лыжи мечты" Анна Шилова.

Жена Пашиняна провалила провокационную акцию в оккупированном Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

Отметим, что все сказанное Акопян имело бы право на жизнь, не звучи эти красивые и правильные фразы из уст первой дамы страны, оккупировавшей территории соседнего государства, учинившей этническую чистку мирного азербайджанского населения Карабаха и 7 прилегающих районов. Более того - она представляет страну, откуда с началом карабахского конфликта "неожиданно" исчезли сотни тысяч азербайджанцев. Трагическая история коренных жителей нынешней Армении, подвергшихся насилию и депортации - тоже неотъемлемая часть карабахского кошмара, развязанного армянскими националистами в конце 80-х. Об этом кровавом жертвоприношении своей "государственности" в Армении стараются не вспоминать, а всевозможные общественницы и политиканши из России - стараются не задавать по этому поводу вопросов. Сопровождавших Акопян дамам следовало все же поинтересоваться у так горячо призывающей к ненасилию госпожи Анны - а куда пропали все до единого азербайджанцы из Армении? И не только они, но и все прочие народы и этносы? Любопытно было бы послушать ответ.

Так вот, не Анне Акопян требовать от Азербайджана "отказаться от военного пути разрешения конфликта и искать пути улаживания вопроса исключительно за столом переговоров". Не ей апеллировать к азербайджанским матерям и политикам и проявлять слезную заботу об азербайджанских солдатах.

Просто умиляет трогательное удивление жены Никола Пашиняна по поводу того, что не всем желающим их руководство позволило присоединиться к незаконному вояжу. Например, как выясняется из речи Акопян, запретило участвовать в этой сомнительной акции своим творческим группам руководство телекомпаний РТР, "Мир", агентства "Спутник".

"Вообще ни одно российское СМИ не откликнулось, и их представители не присутствуют здесь сейчас, с тем чтобы следить за этим визитом очень известных в российском обществе женщин, в то время как посланием этих женщин является мир", - возмутилась Анна Акопян и потребовала от масс-медиа "пересмотреть свои приоритеты и выполнять свой профессиональный долг".

Первая дама Армении снова промахнулась

Может быть, супруга бывшего армянского оппозиционера прибыла с Марса и потому не в курсе существования международного законодательства, резолюций ООН и европейских структур по карабахскому конфликту, признания миром оккупированных Арменией территорий неотъемлемой частью Азербайджана? Все это имеет место и никакие "бархатные революции" не могут изменить этих реалий и обеспечить оккупантам признания итогов их агрессии на международном уровне. Организуя этот незаконный визит, госпожа Анна фактически втянула сердобольных российских дам в провокацию. Кто-то из них был не в курсе вышеуказанных факторов, кто-то присоединился из любопытства, кому-то нужны будут армянские голоса, а кому-то просто нечего терять.

Например, по комментарию, данному "НГ" писательницей Улицкой, четко видно, что она явно не в теме. Какие-то неуместные эмоции, поэтичные рассуждения о "политических жертвоприношениях". К чему все это, когда все гораздо прозаичнее: одна страна силой оружия оккупировала территории другой и теперь боится, что последняя тем же путем вернет свои земли. Отсюда и это истеричное и сильно запоздавшее миротворчество. Вот и вся "поэзия".

А председателю "Женского диалога" Елене Семерниковой, например, нечего терять. Она уже числится в "черном списке" МИД Азербайджана за участие в так называемой международной наблюдательной миссии во время незаконных "выборов президента" в оккупированном Карабахе в 2007 году.

Кстати, Семерикова пообещала, что к инициативе присоединятся также женщины из Украины, Узбекистана, Молдовы и "Приднестровья". То есть, во время следующей провокационной акции в оккупированном Карабахе в ней стоит ожидать участия представительниц этих стран и самопровозглашенных образований? Любопытно. Думается, украинским матерям есть, на каких площадках проливать слезы, чтобы спасти жизни украинских парней. То же самое можно сказать о молдавских женщинах. Более того, им стоит сказать большое человеческое "спасибо" Анне Акопян и представляемой ей стране за возникновение на их территориях сепаратизма и кровавых конфликтов. Соплеменники госпожи Анны были первыми, они проложили путь агрессивному сепаратизму, продемонстрировали, что при поддержке сильного союзника можно проливать невинную кровь и ломать границы. Так что украинские и молдавские матери теряли сыновей "благодаря" вот таким вот аннам акопян, разводившим демагогию в конце 80-х и ввергшими в ад два народа, до того мирно и дружно проживавших бок о бок.

Это все, что хотелось бы сказать о провокации Анны Акопян. Этого вполне достаточно.

Зульфугар Ибрагимов

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