Жена Пашиняна провалила провокационную акцию в оккупированном Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

Анонсируя свою провокационную поездку в оккупированный Нагорный Карабах, жена премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян обещала доставить в Ханкенди больших знаменитостей, имена которых на слуху у каждого.

Кого именно она собирается втянуть в провокацию, госпожа Анна не сообщала, сохраняя интригу и дав возможность своим фанатам додумать самим. Армянские СМИ тоже томились в сладостном ожидании. И вот, наконец, это случилось - в минувшие выходные Акопян выполнила-таки свое обещание и привезла на оккупированные ее страной территории Азербайджана группу российских дам, то ли любительниц острых ощущений, то ли поддерживающих контакты с армянским лобби, то ли просто попавшихся на удочку болтовни "солдатской матери". Ведь на встречах, проведенных в России, первая дама Армении говорила так трогательно, так задушевно, так вдохновенно описывала страх в глазах азербайджанских солдат и свои материнские чувства, что сердца многих слушательниц этих речей дрогнули.

Да, дрогнули сердца многих, но если посмотреть, кто присутствовал на тех встречах и кто делал сочувственное выражение лица, и сравнить этот список со списком тех, кто в конечном итоге поддался на провокацию, то картина рисуется достаточно примечательная.

Не будем упоминать тех, кто в незаконные "туристки" не вошел - это люди действительно информированные, серьезные, авторитетные, не пожелавшие участвовать в провокационной поездке и осознающие, что перспектива стать нежелательными персонами в Азербайджане за такую поездку это не шутки.

В конечном итоге на удочку армянских "материнских слез" попались лица, список которых приводит российский ресурс pravmir.ru. В состав российской "делегации" вошли писательница Людмила Улицкая, президент фонда помощи хосписа "Вера" Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, директор благотворительного фонда "Лыжи мечты" Ольга Шилова, депутат Госдумы Светлана Журова, журналисты Кира Альтман и Катерина Гордеева.

Сами армянские СМИ либо вообще не приводили имен, либо сконфуженно называли только Федермессер, Улицкую и Семерикову, видимо, считая, что хотя бы они знакомы армянской общественности. Но и из этих троих, не в обиду им будет сказано, известным можно назвать имя лишь Людмилы Улицкой. Действительно, писательница известная, ее произведении переведены на десятки языков, и тем более обидно, что Людмила Евгеньевна оказалось в этом списке.

Все остальные же гости, за исключением депутата и журналисток, это руководители НПО. Причем, НПО эти, думается, мало кому известны и в самой России. Опять же - не в обиду будет сказано. В данном случае мы не преследуем цель задеть кого-то из поддавшихся пропаганде деятельниц, а просто констатируем факт - план Анны Акопян завлечь на оккупированные территории знаменитых россиянок провалился.

Кроме того, госпожа Анна прекрасно знает, чем заканчиваются для незаконно посещающих Карабах иностранцев эти вояжи. В большинстве они оказываются в "черном списке" и лишаются возможности бывать в Азербайджане и делать с ним дела. А особо злостные нарушители азербайджанской госграницы даже попадают в международный розыск. Так что все претензии за возможные последствия российские дамы должны будут предъявлять ей.

МИД Азербайджана уже вполне конкретно высказался, заявив, что поднимет вопрос перед МИД России. Как отметила глава пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева, очевидно, что инициатива Анны Акопян в ее нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении. Представитель МИД также обратила внимание на тот факт, что попытки под вывеской "гуманитарной миссии" подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России, заверила Абдуллаева.

Отметим, что россиянкам не только показали оккупированные территории, позволили увидеть несчастных граждан Армении, вынужденных подставляться под пули на чужой земле, но также окончательно дискредитировали делегаток, организовав их встречу с главой сепаратистского режима Бако Саакяном. Это было лишним. Вполне хватило бы шашлыка.

Ну, а самое главное, инициатива Анны Акопян - пустая демагогия. Не представителю Армении призывать к миру и ненасилию. Не Еревану устраивать этот цирк с дамскими слезами, опасаясь войны с Азербайджаном и по-всякому стремясь привлечь внимание к своему искусственному "миролюбию". Миролюбие следовало было проявить тридцать лет назад, начиная карабахский конфликт. О гуманизме должны были помнить сами соплеменники Акопян в начале 90-х, когда вырезали и изгоняли из Карабаха азербайджанское население. Война была развязана Арменией ради захвата и присвоения чужих территорий. Теперь же, когда для оккупантов запахло жареным и вероятность освобождения Азербайджаном своих земель военным путем стала неотвратима, они заговорили о мире и ненасилии, пустили в ход материнские слезы и женские, пардон, сопли.

Это новое направление пропаганды задумано хитро, особенно "мило" звучит призыв провести такой же вояж в Баку. Проследить расчет армянской стороны несложно, ведь там прекрасно знают, что, завезя российских дам в оккупированный Карабах без разрешения законного владельца этих территорий, они закрывают им путь к продолжению этой и без того сомнительной миссии.

Стыдно, госпожа Анна, делать политический бизнес на чувствах матерей. Кстати, армянские матери были бы очень ей благодарны, если бы их сыновей не отправляли в далекий и чужой им Карабах. Так что ей есть, чем заняться и о чем поразмышлять.

Зульфугар Ибрагимов