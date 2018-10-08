Первая дама Армении снова промахнулась

"Миротворческая" активность супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна не знает конца и края. Идеи первая дама страны генерирует как Мецаморская АЭС электроэнергию, и они так же не полезны для окружающей среды.

В других условиях, при иных обстоятельствах эти идеи, возможно, и имели бы смысл. Но из уст супруги первого лица не желающей образумиться страны-оккупанта они звучат как издевательство над прекрасным понятием миротворчества.

В конце минувшей недели Анна Акопян свозила на оккупированные территории Азербайджана группу российских общественных деятельниц. Провокационный и преследующий исключительно пропагандистские цели визит завершился ничем, и совершенно ясно, что никакого продолжения у бессмысленной инициативы Акопян не будет. Присоединившиеся к ней российские дамы хорошо погуляли, угостились, подышали чистым горным воздухом. И все. Мира в регион этот вояж не принесет и, тем более, не заставит Азербайджан отказаться от своего права решить вопрос силой оружия, если не останется других путей.

Хотя нет, кое-что, помимо съеденных шашлыков и азербайджанских гутабов, называемых в Карабахе неблагозвучно "жангялов-хац", у гостей из России еще кое-что останется.

Как сообщает News.am, участницы акции "Женщины во имя мира", побывавшие в Карабахе, получат за это выплавленные из пуль украшения. Об этом сообщила Анна Акопян.

Дальше последовала демагогия в плане того, что от тепла вселенской материнской любви, мол, расплавятся все пули мира, и это значит, что чем больше женщин присоединится к их акции, тем больше пуль исчезнет с лица земли. И так далее.

Очень трогательно и очень не искренне. И даже смешно. Страна, оккупирующая территории соседнего государства, учинившая этническую чистку и пролившая реки невинной крови, не имеет морального права рассуждать о миротворчестве и призывать к ненасилию. Понятно, что в Армении боятся войны, но избежать ее засылкой женского десанта не удастся. Для этого Ереван должен принять куда более серьезные и конкретные меры, доказать свою приверженность миру, а не на словах, которым в Азербайджане давно никто не верит.

Проще говоря, Карабах и семь прилегающих к нему районов были оккупированы силой оружия. Если придется, и освобождены они будут таким же путем. И никакие пиар-кампании и манипуляции с пулями тут не помогут.

Зульфугар Ибрагимов