https://news.day.az/politics/1128232.html Общенациональный лидер Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы
Общенациональный лидер Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы
Общенациональный лидер Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы.
Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в соцсети Facebook, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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