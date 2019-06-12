Общенациональный лидер Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы.

Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в соцсети Facebook, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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