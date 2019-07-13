Это произошло 50 лет тому назад. 14 июля 1969 года на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана первым секретарем ЦК был избран Гейдар Алиев. Уверен, что мало кто из жителей республики в этот день осознал, что Азербайджан вступил в новый исторический период.

Но прежде, чем давать оценку этому периоду, предлагаю всем просто вспомнить об одной простой вещи. В 46 лет, в таком очень молодом, особенно для политика, возрасте великий лидер Гейдар Алиев взял на себя ответственность за настоящее и будущее Азербайджана. Это огромный груз, это очень тяжелая ноша. Тем более, с учетом того наследия, что досталось Гейдару Алиеву. Советский Азербайджан того периода, как это ни прискорбно вспоминать, был едва ли не беднейшей республикой Союза. Крайне низкие зарплаты, убыточные колхозы и совхозы, находящаяся в упадке промышленность.

На первый взгляд казалось, что нет света в конце этого мрачного тоннеля. Особенно с учетом того, что наша республика тогда была одной из республик СССР и, стало быть, любые действия на местах нужно было согласовывать с центральной властью в Москве. Справиться с поставленной задачей мог только невероятно искушенный и искусный политик и человек, бесконечно убежденный в правоте дела, за которое берется. Именно такой Личностью был Общенациональный лидер Гейдар Алиев, все действия которого были подчинены одной цели - добиться процветания Азербайджана и азербайджанского народа.

Он остался в истории политиком, имя которого очень часто ассоциировалось со словом "Впервые". Общенациональный лидер Гейдар Алиев стал первым азербайджанцем - председателем КГБ республики. Он стал первым политиком на всем пространстве бывшего СССР, который начал проводить глубинные реформы. А начал он их с мер по укреплению доверия к власти. В итоге, именно тогда, с приходом к власти Гейдара Алиева, тысячи и тысячи азербайджанцев увидели, что власть может и хочет слышать об их проблемах, а главное - помогает их решать.

Великий лидер Гейдар Алиев стал первым политиком в СССР, который начал практиковать регулярные выходы в народ, личное общение с жителями Азербайджана. Это сейчас такое общение политиков с народом не вызывает удивления, но тогда, в пору жестких норм и правил поведения советских партийных чиновников, это был поистине прорыв, революционный по смелости и уверенности шаг. И я убежден, что Гейдар Алиев сделал его потому, что всегда знал - это он делает во благо народа, и народ это обязательно оценит.

Вера в азербайджанский народ, в его справедливость и мудрость всегда придавала силы патриарху мировой политики. Именно по этой причине много лет спустя, проявив невероятную смелость и мужество, он выступил в постпредстве Азербайджана, осудив кровавую бойню в Баку, которую учинила советская армия в январе 1990 года. Он прочувствовал всю боль и трагедию собственного народа, своей Родины, во имя процветания которой приложил поистине титанические усилия.

Нельзя не сказать и о том, что Гейдар Алиев способствовал возрождению, сохранению и развитию национальной культуры, нашей духовной самобытности. Будучи покровителем творческой интеллигенции страны, Общенациональный лидер Гейдар Алиев ввел традицию встреч с деятелями культуры и искусства. После каждой такой встречи представители творческой интеллигенции рассказывали о том, как были приятно удивлены тем, насколько хорошо Гейдар Алиев разбирается в искусстве, во всех его направлениях.

Целая плеяда деятелей культуры не только нашей республики, но и всего СССР, впоследствии рассказывала о том, когда, как и чем им помог Гейдар Алиев. Помог потому, что прекрасно понимал, сколь важную роль играют культура и искусство в развитии государства. В итоге, именно в период руководства Гейдаром Алиевым советским Азербайджаном на киностудии "Азербайджанфильм" снималось рекордное количество исторических фильмов. "Насими", "Деде Горгуд", "Бабек" - это настоящая классика отечественного кинематографа.

В 1980 году азербайджанский балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" по представлению и при поддержке Гейдара Алиева был удостоен Государственной премии СССР. Особо хотелось бы отметить, что в период руководства Гейдаром Алиевым республикой в советское время многие известные деятели культуры, литературы и искусства по его представлению получили высокие звания народных артистов СССР и Героев социалистического труда.

Одним словом, именно с приходом к власти великого лидера Гейдара Алиева начался настоящий ренессанс азербайджанской культуры.

Говорю это как живой свидетель тех исторических событий. В 1970 году я был инструктором Бакинского горкома комсомола. Вспоминаю об этом с большой гордостью, причисляю себя к поколению людей, молодость которых пришлась на период прихода к власти Гейдара Алиева. Он был тем, кто учил всех нас тому, как нужно работать, не жалея себя, во имя Азербайджана. Именно поэтому благодарный азербайджанский народ всегда чтил, чтит и будет чтить память этого великого Политика и Патриота. Именно по этой причине 14 июля 1969 года навсегда останется датой, с которой нужно вести отсчет блестящим победам и достижениям Азербайджана.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана