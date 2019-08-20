Вслед за Николом Пашиняном экс-президент Армении Роберт Кочарян тоже признал факт оккупации территорий Азербайджана. Лавры Никола, уже признавшегося в оккупации, видимо, не давали покоя бывшему полевому командиру. Теперь в поддержку позиции Азербайджана выступили уже двое руководителей Армении. Процесс пошел.

Напомним, что, выступая 5 августа в Ханкенди, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: "Карабах - это Армения, и точка". Эти слова вызвали большой скандал. А несколько дней спустя британская ВВС рассказала о расстреле специально доставленными из Карабаха подразделениями митингующих в Ереване 1 марта 2008 года, и в могилу романтической идеи "независимости" самопровозглашенного образования был вбит еще один здоровенный гвоздь.

Как сообщают армянские СМИ, адвокат Роберта Кочаряна Ованес Худоян заявил, что "освобожденные территории" Карабаха не могут считаться частью "Арцаха" априори, следовательно, привезенные в Ереван в феврале-марте 2008 г. силы не могут быть вооруженными силами Карабаха.

Этим заявлением, сделанным адвокатом, несомненно, по указанию самого Кочаряна, глава карабахского клана хотел отвести от себя критику, но этого никто не заметил, зато все увидели в этих откровениях признание факта оккупации и угрозу национальной безопасности страны-оккупанта.

Если Худоян не считает "освобожденные" территории частью Карабаха, значит, Кочарян характеризует их оккупированными, как это сделал в свое время один из видных людей его окружения - бывший министр иностранных дел Вардан Осканян, пишет издание newshay.com. Заявление защитника Роберта Кочаряна СМИ характеризует как "опасное проявление политического шкурничества".

И такой "шкурой" Кочарян, по мнению армянских аналитиков, был всегда. Вот, оказывается, почему он в свое время нанес удар по "суверенитету и субъективности" самопровозглашенного "Арцаха", выступая на переговорах от его имени. Одним словом, Кочарян развивает позицию азербайджанской стороны, пишет издание.

Подозревать кровавого полевого командира, военного преступника, убийцу азербайджанских детей и стариков Кочаряна в прозрении, конечно, несерьезно. Просто мы стали свидетелями того, как в очередной раз карабахская карта разыгрывается политическими силами Армении в своих целях. Ни бывшим, ни нынешним властям Армении нечего предложить армянскому народу, кроме сомнительной "победы", хотя эта "победа" принесла и продолжает приносить армянам массу бедствий и проблем. Оккупация территорий Азербайджана - единственный козырь, которым еще можно размахивать перед носом бедствующих граждан пустеющей страны.

Пашинян рассчитывает карабахской картой отвлечь общество от своих провалов и добить политического противника, Кочарян - спасти свою, пардон, шкуру. Но эта склока дала совершенно не ожидавшийся обоими результат - Армения была открыто названа оккупантом, а захваченные ею территории оккупированными.

Сайт Первый информационный обратился за комментарием слов Кочаряна к сепаратистам. Оттуда журналистам заявили, что не желают комментировать заявление адвоката Кочаряна, "поскольку они не вмешиваются во внутриполитические, правовые процессы Армении".

Радио "Азатутюн" добавляет к этому слова представителя сепаратистского режима Бабаяна, который заявил, что оккупированные территории являются частью "Арцаха" и "каждый патриот считает, что возврата к прошлому не будет, в том числе и в плане границ".

Писк из Ханкенди вряд ли способен развеять ауру страны-агрессора, уже созданную признаниями из Еревана. Слово не воробей, и поймать его не помогут и сделанные вдогонку опровержения самого Худояна, который написал на своей странице в Facebook следующее: "Мне жаль, что во вчерашнем интервью я не смог правильно сформулировать свою мысль, что стало предметом неуместных спекуляций. Это факт, что у меня нет политического опыта, надеюсь, его и не будет, так как это выходит за рамки моих профессиональных интересов. Учитывая, что в связи с отдельными интервью важно личное мнение господина Кочаряна, а не мое профессиональное мнение, в следующий раз перед тем, как затронуть тему, я обязательно посовещаюсь относительно формулировок с господином Кочаряном и поделюсь уже его мнением".

Между тем, никаких опровержений на первоначальное заявление адвоката от офиса Кочаряна не поступало. Интересно, почему? Значит, с "господином Кочаряном" Ованес Худоян все-таки посовещался.

Зульфугар Ибрагимов