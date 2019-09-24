В Стамбуле прошло первое собрание Координационных советов азербайджанцев, проживающих за рубежом. Целью проведения собрания был обмен мнениями и информирование соотечественников-членов Координационных советов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, мероприятие началось под звуки государственного гимна Азербайджана, передает Day.Az.

Председатель госкомитета Фуад Мурадов, поприветствовал участников, проинформировав их о повесте встречи.

Генконсул Азербайджана в Турции Масим Гаджиев сказал, что рад видеть представителей Координационных советов в Турции и пожелал им удачи.

Выступление председателя комитета аналитического характера о политике Азербайджана в отношении диаспоры, конкретных шагах, предпринятых в этом направлении, координации проживающих за рубежом азербайджанцев, приоритетах в этой сфере, было встречено с большим воодушевлением.

Далее были заслушаны отчеты Координационных советов о проделанной работе. Проведены обсуждения в связи с продолжительной и систематической деятельностью азербайджанской диаспоры, в частности проживающих в Европе азербайджанцев, против действий руководства Армении, периодически выступающего с безответственными заявлениями, определены направления адекватного ответа, и в связи с этим подготовлена дорожная карта. Было подчеркнуто, что информирование более широкой массы в Европе о захватнической политике Армении, ее поступках, не входящих ни в какие рамки права и человечности, дальнейшее углубление работы в направлении восстановления территориальной целостности Азербайджана также является важнейшим направлением деятельности диаспоры, обладающей сильным интеллектуальным потенциалом.

Наряду с этим, участники первого собрания Координационных советов проживающих за рубежом азербайджанцев высказали свои соображения по поводу выступлений и поступков некоторых азербайджанских эмигрантов, противоречащие интересам страны, осудили их заявления.

На собрании прошел обмен мнениями и было принято заключительное коммюнике, определяющее перспективы совместной деятельности.