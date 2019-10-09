Нагорный Карабах должен опять превратиться в цветущую азербайджанскую землю. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Day.Az депутат Госдумы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

"Лично я убежден в том, что Армения обязана освободить азербайджанские территории без каких-либо дополнительных условий. Нагорный Карабах должен опять превратиться в цветущую азербайджанскую землю, оккупация которой должна остаться в прошлом. И Россия приложит все свои усилия для того, чтобы добиться прогресса в разрешении конфликта, ведь он не может длиться бесконечно", - сказал Савельев.

Российский депутат отметил, что его глубоко возмущает следование ООН принципам политики двойных стандартов. "Судите сами: Совбез ООН принимает четыре резолюции по Нагорному Карабаху, все они соответствуют нормам международного права и могли бы серьезно приблизить разрешение конфликта, но контролировать, как исполняются эти резолюции, ООН недостает политической воли. Недаром же ряд стран, среди которых Азербайджан и Турция, часто заявляет в последнее время о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Выполнение принятых международным сообществом решений должно быть беспрекословным и находиться под постоянным контролем ООН!" - подчеркнул он.

Позиция России по карабахскому вопросу остается неизменной: конфликт может быть разрешен только мирным путем в соответствии с нормами международного права, отметил Савельев. "В отличие от ООН, наша страна принимает проблему Нагорного Карабаха близко к сердцу: Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и для нее неприемлема эскалация тлеющего конфликта в непосредственной близости от границ страны, что полностью разрушит всю систему безопасности Кавказского региона. Многое зависит от самих конфликтующих сторон: если в переговорном процессе Азербайджан занимает однозначную позицию и твердо придерживается ее, выдвигая постоянно мирные инициативы, то Армения позволяет себе и провокационные высказывания и постоянно выдвигает все новые условия, тем самым загоняя миротворческие инициативы в тупик", - добавил парламентарий.

Коснувшись темы прошедшего на днях Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", Дмитрий Савельев отметил, что приглашение Азербайджана и Президента Ильхама Алиева на это авторитетное мероприятие было обусловлено тем, что расценивает Азербайджан как одного из самых надежных союзников во внешней политике.

"Свежий пример тому - позиция Азербайджана по вопросу возвращения России в ряды ПАСЕ. Кроме того, географическое положение республики между Востоком и Западом, а также прагматичная политика Азербайджана на мировой арене выдвинули его на лидирующие позиции. Международные форумы по самым насущным вопросам проводятся в Баку. Там же в октябре пройдет саммит Движения неприсоединения, а Азербайджан на три года станет председателем этой организации. Интенсивный рост азербайджанской экономики, а также стабильная общественно-политическая ситуация в стране обуславливают важную роль Азербайджана как участника различных межгосударственных форматов по решению политических вопросов и реализации масштабных экономических проектов. Для России стратегическое партнерство с Азербайджаном имеет особое значение, а участие республики в заседании Валдайского клуба абсолютно закономерно", - добавил российский депутат.

По словам парламентария, Россия и Азербайджан прикладывают немало сил и политической воли в то, чтобы создать на пространстве Евразии атмосферу доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

"Новую динамику после подписания Каспийской конвенции получило совместное освоение Каспия. Азербайджан осуществляет свою миссию как транспортный хаб между Востоком и Западом, а Россия с Азербайджаном выступают как основные акторы реализации транспортного коридора "Север - Юг". Если же говорить о двусторонних экономических связях, то 20-25% ежегодного прироста российско-азербайджанского товарооборота говорят сами за себя. Этот прогресс связан с тем, что страны определили для себя стратегически значимые приоритеты и закрепили их пятью "дорожными картами", реализация которых идет под контролем лидеров обоих государств", - отметил Дмитрий Савельев.

Л. Таривердиева