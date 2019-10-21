Day.Azпредставляет читателям статью председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова. "Наши народы связывают общая история, культура, ценности. Веками наши народы поддерживали тесную связь друг с другом, мы сотрудничали, жили вместе, были опорой друг другу. А сегодня, как независимые государства, мы вместе и должны быть вместе по всем вопросам. Считаю, что главная задача Совета сотрудничества тюркоязычных государств - еще больше укрепить единство между странами и народами".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

I Учебная программа по повышению потенциала тюркоязычных диаспор Единство тюркского мира всегда представляло особую актуальность. На нынешнем же этапе мирового развития, основной тенденцией которого является глобализация, назрел более крупномасштабный подход к этому процессу. В частности, одной из характерных сторон современного периода видится превращение диаспорской деятельности в ведущую силу во внешней политике отдельных государств. Диаспоры становятся международной силой, основными защитниками национальных и государственных интересов на глобальном уровне. В связи с чем формирование межгосударственной дружбы между диаспорскими организациями является необходимостью, продиктованной реалиями времени. Президент Азербайджанской Республики уважаемый Ильхам Алиев еще в 2013 г. в своем выступлении на состоявшемся в Габале III Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) актуализировал решение данной стратегической задачи. В целях реализации озвученной задачи разработана I Учебная программа по повышению потенциала тюркоязычных диаспор, должная поспособствовать формированию общетюркской диаспоры.

Если обратиться к истории, то становится очевидным, что хотя идея единства тюркского мира существовала много столетий, тем не менее, лишь в ХХ веке были предприняты конкретные шаги в направлении ее реализации. Трудно переоценить заслуги в этом направлении первого лидера тюркского мира Мустафы Кемаля Ататюрка и выдающегося Общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня изречения "Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе" и "Мы - одна нация, два государства" служат наглядным подтверждением большого значения, которое эти уникальные личности придавали единству тюркского мира. Поэтому важнейшей задачей переживаемого периода высвечивается дальнейшее расширение взаимного сотрудничества во имя интересов наших народов.

Как Азербайджанская Республика, так и отдельные государственные и негосударственные структуры, осуществляют многочисленные проекты, направленные на единство тюркоязычных народов. В частности, реализация Фондом Гейдара Алиева совместных проектов, организация мероприятий, служащих обмену общими культурными ценностями, также вносят вклад в единство тюркского мира. Это еще раз подтверждает вручение в 2011 г. Вагфом писателей и деятелей искусства тюркского мира (ТЮРКСАВ) президенту фонда, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой 15-й премии "Служение тюркскому миру".

Новое дыхание в единство тюркских государств и народов привнес глава государства Ильхам Алиев, успешно продолжающий стратегию великого лидера во всех сферах. Постоянные официальные визиты президента в Казахстан, Узбекистан, в особенности, в Турцию, показали, что Президент Ильхам Алиев предпринимает все возможные шаги для расширения взаимных связей между тюркскими государствами и занятия тюркским миром особого места в мире. Здесь было бы уместно напомнить мысль, высказанную Президентом Турецкой Республики господином Реджепом Тайипом Эрдоганом на VI Саммите ССТГ: "За истекший период мы видим укрепление в организационном отношении Тюркского совета, созданного в 2009 г. Нахчыванским соглашением. Огромный вклад в этот процесс несомненно внесли аксакал тюркского мира, уважаемый Нурсултан Назарбаев и Президент Азербайджана, мой уважаемый брат Ильхам Алиев".

Высокие дружеские отношения на уровне глав государств еще больше укрепляют связи между странами и народами, стимулируют взаимодействие во всех сферах. По инициативе Президента Ильхама Алиева в 2007 г. в Баку состоялся I Форум руководителей азербайджанских и турецких диаспорских организаций, а в 2013 г. - саммит руководителей диаспорских организаций стран-участниц ССТГ. На форуме, наряду с представителями диаспоры, принимали участие представители государственных и правительственных структур, неправительственных организаций, научных, культурных и других творческих учреждений Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Вышеотмеченное еще раз подтверждает высказанную Президентом Ильхамом Алиевым мысль об обладании тюркоязычными странами потенциалом и столь важным форматом взаимодействия, как Совет сотрудничества, в свете чего "мы должны усиливать все положительные тенденции".

Государственный комитет по работе с диаспорой, как центральный исполнительный орган, осуществляющий государственную политику, связанную с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, в соответствии с очерченными президентом страны задачами проводит последовательную работу по координации диаспорской деятельности тюркоязычных государств, формированию объединенного диаспорского движения тюркского мира. С этой целью между Госкомитетом, Гражданским фондом Республики Казахстан и Управлением по делам соотечественников за границей и родственных общин Турции подписан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области диаспорской политики. Началось издание журнала "Турция-Азербайджан", отражающего актуальные новости тюркского мира, информацию о деятельности турецкой и азербайджанской диаспор. При поддержке Государственного комитета журнал печатается раз в квартал на турецком языке тиражом 1000 экземпляров и бесплатно распределяется среди государственных и общественных структур, диаспорских организаций в Турции, Азербайджане и различных странах мира. Все это служит единству тюркоязычных диаспор. Аналогичную практику планируется применять и с другими тюркоязычными странами.

В целом, Государственный комитет, исходя из обрисованных главой государства задач, делает все возможное для сетевого взаимодействия азербайджанцев мира и укрепления тюркского мира. Наглядным подтверждением чего служат мероприятия, осуществленные в рамках договоренностей, достигнутых по инициативе Госкомитета на III заседании руководителей государственных структур и организаций, ответственных за диаспорские вопросы стран-участниц ССТГ. Еще на заседании 2018 г. была единогласно принята инициатива обмена опытом Турции и Азербайджана в области диаспоры с другими странами-участницами Тюркского совета; организации семинаров в 2018-2019 годах в рамках программы обмена опытом с участием представителей соответствующих структур Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана; организации в Казахстане международного молодежного лагеря. Одновременно была достигнута договоренность об организации турецкой и азербайджанской сторонами в 2019 г. (соответственно в Германии и США) совместных тренингов для представителей диаспоры и гражданского общества в целях укрепления солидарности между диаспорскими организациями этих стран.

Уже в феврале 2019 г. в Баку состоялось открытие Программы по обмену опытом. На мероприятии, в котором приняли участие представители Госкомитета по работе с диаспорой, соответствующих структур Турции, Казахстана и Кыргызстана, послы данных стран в Азербайджане и другие гости, состоялось обсуждение предстоящих конкретных мер. Представление I Учебной программы по повышению потенциала тюркоязычных диаспор состоялось в марте с. г. в Германии. В сентябре 2019 г. Государственным комитетом было инициировано проведение аналогичного форума в США. В рамках мероприятия Госкомитет организовал презентацию диаспорских структур стран-участниц ССТГ. Обсудив вопросы консолидации тюркоязычных диаспор во всем мире, собравшиеся подчеркнули, что в настоящее время в мире насчитываются миллионы тюркоязычных диаспор, имеющих возможность осуществлять более крупные проекты в стране с такой активной лоббистской деятельностью, как США. Было особо отмечено значение традиционно проводимых летних лагерей и открывающихся в различных странах воскресных школ, организованных Государственным комитетом по работе с диаспорой с целью дальнейшего укрепления сотрудничества и формирования общетюркской диаспоры. Участники с большим интересом восприняли предложение Госкомитета об организации совместных лагерей диаспорской молодежи тюркоязычных стран. В заключение была принята разработанная Госкомитетом "Стратегическая дорожная карта развития тюркоязычных диаспор". Участники достигли договоренности о выстраивании дальнейшей деятельности в соответствии с принятым документом.

Таким образом, Государственный комитет, наметивший формирование Сети азербайджанцев мира как стратегическую цель, предпринимает конкретные шаги в направлении формирования сети общетюркской диаспоры. На современном этапе, когда в мире господствуют двойные стандарты, более активное доведение до мира правды о Карабахе, информации об оккупации наших земель представляет огромное значение. Можно надеяться, что формирование данной сети в кратчайшее время принесет результаты в этом направлении.