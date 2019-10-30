По его словам, для обеспечения общей, в том числе национальной безопасности, в странах-членах СНГ уделяется особое внимание координации шагов и сотрудничества с соответствующими органами.

Председатель Исполкома СНГ подчеркнул, что эта сфера интеграции продолжает оставаться одним из важных факторов для сохранения безопасности стран-участниц, в том числе самого СНГ: "Очень жаль, что с последней нашей встречи, состоявшейся в Анапе, ситуация в мире не изменилась к лучшему. В международных отношениях все еще остается высокий конфликтный потенциал. Продолжаются и попытки размещения вооружения в космическом пространстве. Особую обеспокоенность вызывают размещение военной инфраструктуры НАТО, рост активности на западных границах Содружества".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

В мероприятии участвуют министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель - исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.