https://news.day.az/politics/1170764.html Сергей Лебедев: Отдельные страны путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях
Сергей Лебедев: Отдельные страны путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях
Отдельные страны, нарушающие договоренности в сфере стратегической безопасности, путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях.
Об этом в ходе выступления на 77-м заседании Совета министров обороны СНГ в Баку сказал председатель - исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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