Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой провел пресс-конференцию в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az, перед пресс-конференцией председатель комитета Фуад Мурадов возложил цветы к бюсту Гейдара Алиева, почтил его память.

Ф.Мурадов проанализировал деятельность возглавляемой им структуры в 2018-2019 годах, ответил на вопросы журналистов.

Oн отметил, что Государственный комитет по работе с диаспорой является центральной исполнительной структурой, осуществляющей государственную политику, связанную с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.

"Мы стараемся, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, теснее сплотились вокруг наших национальных и государственных интересов. Цель заключается в том, чтобы все наши соотечественники, независимо от того, в какой стране проживают, ощущали рядом с собой независимое, могущественное Азербайджанское государство. Чтобы в соответствии с мыслью "Я стану президентом каждого азербайджанца" чувствовали внимание и заботу нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева... Есть задачи, выдвинутые положением о Государственном комитете. Мы осуществляем последовательную деятельность в соответствии с данными задачами и поручениями главы государства. B этом деле следует особо отметить поддержку нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой", - сказал Мурадов.

Председатель комитета вкратце рассказал о проделанной работе и сообщил, что подготовлена "Стратегическая дорожная карта" Государственного комитета по работе с диаспорой, создан Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, учреждены 11 координационных советов, включающих 27 стран, дважды организован Летний лагерь диаспорской молодежи, созданы интернет телевидение комитета - Diaspor TV и интернет радио Diaspor FM, в рамках совместного проекта комитета и Общественного телевидения дважды в месяц в эфир выходит передача "Родина не далеко".

Фуад Мурадов подробно говорил об открытых за рубежом воскресных школах "Карабах" и азербайджанских домах, а также взаимном сотрудничестве с различными структурами, совместных проектах, усовершенствовании информационной базы диаспоры, программе "Волонтеры из азербайджанской диаспоры", работе, направленной на сетевое взаимодействие наших соотечественников, и др. вопросах.

Затем председатель комитета ответил на многочисленные вопросы.

