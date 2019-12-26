Независимый журналист, лауреат премии "Союза Журналистов России", эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов посвятил очередное журналистское расследование теме героизации нацистов на постсоветском пространстве.

"Чума гуляла по Европе и добралась до Армении" - так называется очередной фильм известного журналиста-расследователя.

"В последние годы вопрос героизации фашизма особенно остро встал на территории постосоветского пространства. И самое неприятное, что своих фашистов и коллаборационистов нам фактически навязывает казалось бы братская Армения, чьи лидеры непрестанно твердят, что их фашисты и не фашисты вовсе, а герои Армении, которых должны почитать и в России", - говорит в сюжете сам автор фильма.

Михайлов обращает внимание на тот факт, что в годы Великой отечественной войны армянский народ дал немало подлинных героев, но о них в Армении не вспоминают, поклоняясь памяти нацистских преступников.

Упертость армянской стороны в вопросе пресловутого Гарегина Нжде, нежелание армян признать недопустимость героизации коллаборациониста, да еще в преддверии 75-летия Победы не могут не удивлять. Вместо того, чтобы присоединиться к позиции российских властей, диаспора заявляет, что ликвидированный с территории армянской церкви в Армавире мемориал Нжде будет восстановлен.

В фильме приводится немало интересных фактов. В частности, становится известно, что 21 декабря этого года, в годовщину смерти Гарегина Нжде, в городе Владимир армянами была устроена поминальная церемония на его символической могиле. Более того, владимирские армяне готовятся установить в городе мемориал пособника фашистов. Что позволяет говорить о демарше армянства России против российских властей, придерживающихся в отношении темы героизации нацистских пособников совершенно четкой и однозначной позиции.

Зульфугар Ибрагимов