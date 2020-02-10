В Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. Эти выборы стали продолжением масштабных реформ, которые проводятся в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Они затронули судебную, исполнительную власти - а теперь и власть законодательную. Предварительные итоги голосования однозначно показали: азербайджанский народ абсолютно поддержал курс реформ главы государства.

Чем запомнятся обществу и экспертам парламентские выборы 2020 года?

Это были выборы, с которыми связывались самые большие ожидания в азербайджанском обществе. Выборы, прошедшие в период реализации самых серьезных реформ в истории современного Азербайджана.

Выборы, привлекшие внимание широких международных кругов, следящих за развитием процессов в Азербайджане, как государстве растущего политического значения в глобальных и региональных процессах.

Выборы, зафиксировавшие самое значительное число зарегистрированных кандидатов. Выборы, повысившие рост гражданской активности, степень заинтересованности и вовлеченности граждан в общественно-политические процессы.

Выборы, посредством которых руководство страны стремится стимулировать общество к развитию новой политической культуры, основанной на плюрализме мнений и здоровых этических критериях. Это долгий и сложный процесс, но он активирован.

Возможно, впервые в период агитационной кампании кандидаты в депутаты столкнулись с такой высокой активностью граждан, их возросшей способностью ставить перед своими будущими избранниками конкретные вопросы, требуя столь же конкретных ответов, решений и действий.

Стала очевидной способность общества, вдохновленного переменами, обозначить существующие проблемы, призывая будущих парламентариев в свое время реагировать на них конкретными действиями.

И это своего рода месседж, что принципы работы депутатского корпуса будут совершенствоваться в соответствии с теми реформами, которые осуществляет в стране глава государства. Соответственно, должна расти и степень ответственности депутатов перед своими избирателями.

Отсиживаться в кабинетах и отмалчиваться на заседаниях, не зная и не понимая, что беспокоит тех, чьи интересы они представляют, вряд ли уже получится. Это касается и тех депутатов, которым удается сохранить свой мандат, и тех, кто его получит впервые.

ЦИК Азербайджана опубликовал первые итоги выборов в Милли Меджлис, что позволяет видеть и оценивать первичную картину состава будущего парламента.

Очевидно, что ставка на опытные и узнаваемые кадры в предпочтениях избирателей, особенно в регионах страны, сохраняет свой приоритет, в то же время открылись возможности и новым лицам строить будущее парламентаризма в Азербайджане. То есть, происходит не революционная, а эволюционная трансформация кадрового потенциала в законотворческой среде.

Исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" уже поздравил правящую партию с победой на парламентских выборах, представители других политических партий в меньшинстве, но их голос также будет представлен в Милли Меджлисе.

Эти выборы прошли под наблюдением огромного числа наблюдателей, представителей порядка 58 зарубежных стран и 59 международных организаций, а также с участием почти 80 тысяч местных наблюдателей.

В местных и зарубежных средствах массовой информации продолжается поток позитивных комментариев с подачи влиятельных международных политиков, экспертов, журналистов.

Как оценивают прошедшие в Азербайджане выборы международные наблюдатели:

Глава Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" (Турция) Аккан Сувер:

"Эти выборы в Азербайджане и есть сама демократия. Выборы пойдут на пользу стране, и обновленный парламент придаст Азербайджану еще больше сил".

Вице-президент Сената Бразилии Антонио Анастасия:

"Избирательный процесс был полностью демократичным, и я очень доволен проведенными здесь демократическими выборами".

Наблюдатель из Лос-Анджелеса (США) Митч Сильберман:

"Диалог с местными жителями показал, что население очень патриотично и политически активно, что сближает американский и азербайджанский народы".

Депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов:

"Те позитивные изменения, которые происходят в Азербайджане, отчетливо видны. Это создание инфраструктуры, гражданского общества, это комфортная среда для людей. Когда мы общались с жителями Баку, мы слышали, как люди говорят об изменениях в лучшую сторону".

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Шаймардан Нурумов:

"Парламентские выборы в Азербайджане прошли честно, успешно и в соответствии с международными стандартами. Мы общались с гражданами, представителями других партий, и у них не возникло никаких претензий".

Практически в аналогичном контексте высказались многочисленные наблюдатели и целого ряда других стран, как дальнего, так и ближнего зарубежья, включая представителей европейских стран.

Уже начали поступать поздравления в адрес главы азербайджанского государства со стороны руководителей других стран.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с победой возглавляемой им Партии "Ени Азербайджан" на проведенных в Азербайджане парламентских выборах, пожелал новому парламенту успехов в работе.

Фактически, выборы 9 февраля - это своего рода серьезный тест на соответствие Азербайджана демократическим критериям. Это было также значимое тестирование работы государственных структур, их проверка на соответствие задачам, поставленным Президентом страны, и в совокупности большим ожиданиям со стороны общества.

Тренд на обновление, модернизацию, качество жизни в Азербайджане обозначил Президент Ильхам Алиев, в том числе через призму законодательной власти. Глава государства призывает и обязывает власть наращивать диалог с обществом, стать доступнее и ближе к людям. Прошедшие выборы показали, что народ поддерживает Президента Ильхама Алиева и запрос общества на реформы по-прежнему актуален.

Теперь перед новым парламентом, в свою очередь, стоит задача повысить авторитет депутатского корпуса.

Значение этих выборов связано не только с высоким качеством избирательного процесса и позитивными оценками наблюдателей. Главное начинается после выборов. Депутатам предстоит оправдать доверие своих избирателей, как через призму работы на местах, так и в сфере законотворчества.

Гюльнара Микаилова