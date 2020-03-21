Армянский вирус пытается проникнуть в Беларусь

Армянские политические круги, в том числе дислоцированные в России, активировали тонкую провокативную линию на осложнение российско-белорусских отношений.

Беларусь, и непосредственно глава этого государства Александр Лукашенко с его самодостаточной позицией, в том числе в международных вопросах, давно напрягают Армению.

В частности, Минск в лице принципиального Александра Лукашенко неоднократно сдерживал порывы Еревана использовать формат ОДКБ для осуществления провокационных действий против Азербайджана.

Ультимативные истерики Еревана на уровне ОДКБ преследовали очевидные цели поставить под вопрос не только целостность и имидж этой организации, но и осложнить прагматичные и дружественные двусторонние отношения России, Беларуси, Казахстана и Киргизии с Азербайджаном.

Но попытки Еревана втянуть участников этого блока в конфронтацию с Азербайджаном провалились, во многом благодаря четкой позиции лидеров стран-участниц ОДКБ. После этого Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко достаточно долго подвергались информационным атакам со стороны как армянских СМИ и соцсетей, так и ряда проармянских медиаресурсов в других странах. Не гнушается нападок и лично премьер Армении Никол Пашинян.

Он уже не впервые засветился своими агрессивными антибелорусскими выпадами. Достаточно напомнить, что в феврале 2017 года, когда Никол Воваевич был еще депутатом парламента Армении, он с пеной у рта призывал МИД отозвать армянского посла из Беларуси в связи с тем, что из этой страны был депортирован в Азербайджан блогер-провокатор Александр Лапшин, обвиняемый за незаконное посещение так называемой "НКР" и пропаганду сепаратизма. Тогда еще депутат Пашинян требовал от МИД Армении не только отозвать посла из Беларуси, но и предпринять "жесткие дипломатические и политические шаги" в адрес этой страны и ее президента. Более того, Пашинян организовывал акции протеста у посольства Беларуси в Ереване.

В минувшем году Минск снова невольно "перешел дорогу" Еревану, когда Лукашенко вынужден был притормозить бенефис уже премьер-министра Пашиняна в ОДКБ, так как тот слишком резво пытался обкатывать в ОДКБ антиевразийские технологии своих кураторов из Фонда Сороса.

Фактически, действия Пашиняна, пытавшегося спровоцировать внутренний конфликт в период председательства Армении в ОДКБ, были направлены на дезинтеграцию и имиджевую девальвацию этой организации. Пашиняну, не имевшему опыта в большой политике, не хватило ума хотя бы завуалировать свои намерения.

В результате позже руководящий пост в этой организации, невзирая на истерики Армении, занял представитель Беларуси.

Осрамившийся Пашинян видимо не забыл дипломатические щелчки от Путина и Лукашенко, и определенные уроки все же усвоил. Поэтому в настоящее время он предусмотрительно сменил риторику в диалоге с Москвой и Минском, параллельно продолжая поощрять скрытую армянскую политику по ослаблению евразийских союзников.

В результате сегодня руководство Армении вернуло на уровень дипломатических переговоров с Москвой пустые комплиментарные заверения "в вечной верности и дружбе, неизменности курса", по факту же укомплектованное соросовскими кадрами руководство Армении продолжает выдавливать из этой страны российское присутствие во всех его проявлениях.

Практически аналогичный подход используется и по отношению к Беларуси. В Минск запускается армянский десант на уровне министра отсутствующей экономики Армении Тиграна Хачатряна, в ходе которого, как и на уровне предыдущих визитов и встреч, обсуждаются туманные "перспективы" экономического сотрудничества с Арменией.

На самом деле Армения пытается подобраться к таким стратегическим сферам, хорошо проработанным в Беларуси, как технологии, инновации и цифровизация.

Более того, интерес Еревана к Минску обусловлен и особым характером азербайджано-белорусских отношений, нарушение которых давно входит в планы Армении и лишает сна армянских политиков.

В Азербайджане с большим уважением и доверием относятся к Беларуси, и лично к президенту этой страны Александру Лукашенко. Хочется надеяться, что попытки ситуативного заигрывания Еревана с Минском не осложнят прагматичные и долгосрочные отношения Азербайджана и Беларуси.

Тем более что армянская политика - это дорога с двусторонним движением: с одной стороны пожимают руки, с другой - организовывают провокации.

В этом ключе армянам пригодился даже коронавирус, который они запустили на инфицирование российско-белорусских отношений и ослабление позиций Лукашенко, в том числе внутри страны.

В этой связи Минску достаточно обратить внимание на публикации некоторых проармянских СМИ России, выходящих под тенденциозными заголовками типа "Может ли коронавирус поссорить Белоруссию и Россию?".

Не вдаваясь в подробности тенденциозного анализа российско-белорусских отношений с подачи проармянских экспертов, можно и без того быть уверенными, что не коронавирус, а армянские провокации могут расстроить отношения двух ключевых партнеров Евразии. У Пашиняна в этом смысле большой опыт и "личная неприязнь" к Лукашенко.

В конечном итоге преследуется цель пошатнуть как влияние Минска в интеграционных проектах ОДКБ и ЕАЭС, так и в целом всю эту интеграционную конфигурацию.

Именно союз Москвы и Минска является основой устойчивости ЕАЭС. Если и этот союз будет разрушен, как ранее отношения России и Украины, то евразийские интеграционные проекты, инициаторами которых являются Путин и Назарбаев, утратят перспективу дальнейшего развития.

Алла Михайлова