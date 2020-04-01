- Нас фактически бросили. Звоним, пишем, просим, требуем, умоляем - нет результатов. Все обещают, говорят, что предпринимают все усилия, стараются. Но толку - ноль. Уверена, что бюрократы и чинуши нас пытаются просто забыть.

... 37-летняя Эдит Амеди, как и 142 ее соотечественника, "застряли" в Индии. Поехавшая в турпоездку с мужем и четырехлетней дочуркой Селестой француженка вот уже две недели находится в Дели. Семья Амеди ждет рейса в Париж и пока живет в отеле, находящемся неподалеку от аэропорта. Но, по словам Эдит, деньги вот-вот закончатся, и они не знают, что же делать дальше.

В Индии жесткий режим карантина, банкоматы работают через раз, на улицу выходить боязно: "Знаете, местные настроены весьма агрессивно против "белых". Вчера с мужем вышли за продуктами. Одели очки, лицо обмотали шарфом - чтобы нас трудно было распознать. Так нет же, как нас увидели, начали кричать "Корона, го", то есть, "Уходи, корона!" По-моему, местные, насмотревшись и наслушавшись о смертях от коронавируса в странах Запада, любого "белого", встреченного на улицах города, начали считать разносчиком коронавируса".

50-летний марселец Доминик Гастон также ожидает скорейшего возвращения домой. Но увы, в пакистанском городе Карачи тоже карантин. И тоже не летают самолеты во Францию - отменены все авиарейсы, закрыты аэропорты.

Французы, немцы, испанцы, англичане, финны, чехи, сербы, португальцы - десятки и сотни тысяч европейцев ныне находятся в различных странах, ожидая возвращения домой.

Причина в пандемии коронавируса: почти все без исключения авиаперевозчики как стран Запада, так и Востока прекратили пассажирские перевозки. Тысячи самолетов стоят на взлетно-посадочных полосах и в ангарах.

Планка числа идентифицированных больных коронавирусом поднялась во всем мире до 860 тысяч человек. Умерших от болезни свыше 42 тысяч. Во многих странах эпидемия еще не достигла пика, но эксперты уже пытаются увидеть свет в конце тоннеля.

С каждым днем становится все очевиднее, что нынешняя эпидемия - это очень непростое испытание для властей и, что спасение жизни требует жестких мер контроля, которые ограничивают индивидуальные свободы.

Сначала Европа пристально следила за тем, как борется с вирусом Китай.

Однако самоуспокоенность западных стран продолжалась недолго. От начального отрицания Китай перешел к масштабной мобилизации, которая, судя по всему, позволила сдержать эпидемию. А в Европе забеспокоились, смогут ли их правительства вовремя скоординироваться для того, чтобы "сгладить кривую" распространения вируса. Столь нужное и драгоценное время для подготовки уже было упущено, но европейские политические лидеры осознали это слишком поздно.

В странах ЕС коронавирус привел к очень разным политическим последствиям. Через две недели после того, как Европа превратилась в эпицентр глобальной пандемии, две ирландские партии, которые всегда были в яростной и непримиримой оппозиции друг к другу, согласились создать коалиционное правительство. В Бельгии переходное правительство получило широкие полномочия для борьбы с вирусом на полгода. В Германии политические партии выразили готовность поддержать бундесканцлера Ангелу Меркель и отказались от приверженности "черному нулю" (то есть бездефицитному бюджету, где расходы были сведены к минимуму).

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан, опираясь на конституционное большинство своей партии, приостановил работу парламента и получил полномочия править посредством декретов. В Эстонии, Латвии и Румынии правительства готовятся снять с себя обязательства, которые налагает на них Европейская конвенция по правам человека.

Когда эпидемия обрушилась на хронически нестабильную Италию, где политики пытаются обратить любую информацию в политические очки, премьер-министр Джузеппе Конте, руководствуясь добрыми намерениями, но плохими советами, стал совершать одну ошибку за другой. Италия оказалась первой европейской страной, ставшей жертвой неумелого кризисного управления.

Президент Франции Эммануэль Макрон, опираясь на авторитет науки и статистики, заявил: "У нас идет война", и мобилизовал все человеческие и материальные ресурсы, чтобы спасти жизни, пускай и через государственное принуждение, - но только после того, как состоялся первый тур муниципальных выборов. Вышедшая из ЕС Великобритания пыталась дистанцироваться от творившегося на континенте и сохраняла спокойствие, однако вскоре блеф премьер-министра Бориса Джонсона стал вызывать все больше вопросов, что вынудило правящую партию отнестись к ситуации с должной серьезностью.

Через три с половиной месяца после начала эпидемии в Ухане количество смертей в Европе превысило китайские показатели. Правительства большинства государств ЕС все активнее копируют меры азиатских стран, у которых уже есть опыт борьбы с вспышкой атипичной пневмонии. То есть максимально ограничивают свободу передвижения, чтобы ослабить нагрузку на больницы. Еще недавно столь жесткие меры в Европе было невозможно представить.

... Международная организация гражданской авиации США прогнозирует многомиллиардные потери авиакомпаний из-за коронавируса. Первой его жертвой стал британский авиаперевозчик Flybe - компания долго боролась с финансовыми трудностями, но не справилась со снижением спроса в связи с распространением COVID-19 в Европе.

Другие пока держатся, однако тучи сгущаются с каждым днем. Еще две недели назад Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 30 млрд долларов. Ныне же цифра выросла вдвое - до 63 млрд долларов.

Ряд авиакомпаний, например, Lufthansa и KLM отправляют сотрудников в отпуск, чтобы сократить расходы в связи с коронавирусом.

К тому же, вирус угрожает мировой экономике в целом, что уже привело к серьезному падению цен на нефть и, следовательно, на авиакеросин с начала года.

Туристическая отрасль может понести ущерб от эпидемии коронавируса в размере $22 миллиардов, сообщил Всемирный совет по туризму и путешествиям.

... Тысячи украинцев, находящихся в разных уголках мира - в отпусках, по работе и по другим причинам - бросились менять авиабилеты, чтобы успеть попасть домой. Впрочем, билеты быстро закончились, и часть украинцев до сих пор остается заложниками ситуации. Теперь уже проблема добраться до Украины не только самолетом, а любым транспортом, так как другие страны тоже начали закрывать границы и вводить чрезвычайное положение.

Из-за пандемии у многих россиян, самостоятельно отправившихся за границу, возникли серьезные проблемы с возвращением домой. Для властей главная трудность - отсутствие достоверной информации об общем числе таких граждан.

Карантинные меры в России и в мире, в том числе частичное прекращение авиасообщения и закрытие границ из-за пандемии коронавируса, создали препятствия для возвращения домой многих россиян, оказавшихся за рубежом.

По итогам совещания, которое провел министр иностранных дел Сергей Лавров, МИД России лишь констатировал, что российские дипломаты должны принять "исчерпывающие меры", чтобы помочь россиянам, желающим вернуться на родину, в решении логистических проблем.

Сейчас общее количество россиян, застрявших за границей, неизвестно. Ростуризм собрал лишь сведения у туроператоров о количестве находящихся за рубежом клиентов. Это минимум 100 тыс. человек, большинство из которых находятся на отдыхе в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и в Турции. Информацией о лицах, организовавших поездки самостоятельно, ведомство не располагает.

Сравнение с данными погранслужбы ФСБ России за аналогичный период прошлого года (свежей статистики нет) свидетельствует о том, что за пределами страны могут находиться в разы больше соотечественников. В первом квартале 2019 года, то есть за 13 недель, за пределы России на отдых, с частными и деловыми целями, для учебы или прохождения лечения выехали в общей сложности 8,4 млн россиян - в среднем 614 тыс. человек в неделю (учитываются все пересечения границы - воздушные, сухопутные, водные).

Сейчас российские власти рекомендуют туристам незамедлительно связаться с посольством или генконсульством России в той стране, где они находятся, и сообщить о своей ситуации и местоположении. Сводную информацию о всех странах МИД не раскрывал.

Посольства РФ в разных странах еще на прошлой неделе завершили составление списков россиян, которые хотят вернуться домой. Речь, в первую очередь, идет о туристах. МИД РФ занимается проблемой вывоза россиян с середины марта.

Самыми проблемными точками в министерстве называют Таиланд, откуда хотят вернуться больше 20 тыс. человек, Индию (более 5 тыс.) и Индонезию (5 тыс.).

Сотни людей разбросаны по Латинской Америке. Частично решить проблему здесь удалось: 1 апреля в Бразилию и Перу вылетит борт Azur Air, который заберет 150 человек из Рио-де-Жанейро и 299 человек из Лимы.

Вопросы вызывает и сама организация вывоза граждан. Регулярных рейсов в Россию фактически не осталось: даже "Аэрофлот" теперь летает только чартерами.

На страницах посольств в соцсетях можно увидеть отклики россиян о высокой стоимости билетов. В МИД РФ в ответ лишь подчеркивают, что вопросы ценообразования на "вывозные" рейсы, а также назначение авиаперевозчиков для их выполнения относятся к компетенции Росавиации.

Из стран, с которыми прекратилось регулярное авиасообщение, россияне могут улететь, только встав на учет в местном консульстве.

"Россияне уже давно заявили о своем желании вернуться, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в колл-центры они физически не могут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они выходят на связь, если найдут бесплатный интернет", - заявили МИД РФ.

Часто пассажирам приходится доплачивать, даже имея на руках билеты.

Радикальные и жесткие меры карантина, режим самоизоляции и запретительные меры хоть и направлены на борьбу с пандемией коронавируса, но фактически блокировали сотни тысяч людей в различных странах мира. Притом, попавшие в вынужденную "блокаду" являются иностранцами в странах нынешнего пребывания.

Типичным примером могут послужить Франция, Словакия и Португалия. Внешнеполитические ведомства этих стран клянутся и божатся, что проблему с эвакуацией сограждан решат. Но когда - неизвестно. Пока лишь звучат заявления вроде "как только, так сразу".

Кроме того, французы негодуют - по их словам, авиалайнеры, отправленные для эвакуации и доставки граждан на родину, принимают только заплативших за авиарейс пассажиров. Притом, цены на "возвращенческие" билеты кусаются.

Бывает и так, что пока все места не будут заполнены, самолет не взлетает: видите ли, авиакомпаниям невыгодно "гонять" полупустой лайнер.

Официальные лица же утверждают, что виноваты сами граждане, требующие эвакуации. Многие из них вовремя не сообщают о своем местонахождении, некоторые опаздывают на авиарейсы. Бывает и так, что некоторые вообще, в последние минуты передумывают и решают остаться в стране пребывания.

США и Великобритания, вообще, действуют, как говорят одесситы, "очень причудливо и интересно". Согласно официальным позициям Вашингтона и Лондона, возвращение добровольно уехавших за рубеж граждан - их проблема.

Т.е., спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Азербайджан же, по словам самих европейских политиков и специалистов, оказался одним из немногих государств, принявших незамедлительные и, самое главное, превентивные, упреждающие меры в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Так чем же удивила наша страна Европейский Союз?

Первыми шагами руководства в борьбе с коронавирусом: Баку принял решение координировать меры для смягчения социально-экономических последствий кризиса и создал Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Азербайджан также вывозит срочными чартерными авиарейсами всех (!) своих граждан, оставшихся за рубежом и пожелавших вернуться домой, совершенно бесплатно.

Далее, были озвучены пакет или программа послаблений в сфере регулирования экономики. Масштабы экономического ущерба еще предстоит оценить, но доходы бюджета, без сомнения, придется корректировать.

И, наконец, - солидарность. Власть страны, в отличие от многих и многих истеблишментов, не думала о преференциях - она сплотила всех и всякого на борьбу с бедой.

В последнее десятилетие Азербайджан выдержал много кризисов и, без сомнений, переживет и нынешний.

И нынешний кризис сделает нас только сильнее.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az