Инновационное развитие является одним из основных направлений проводимой в Азербайджане политики

Открывшийся 19 мая для обслуживания жителей Низаминского, Сураханского и Сабунчинского районов центр DOST номер 3 повысит удовлетворенность граждан, облегчит реализацию социальной политики и сыграет роль инновационного механизма.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По мнению нашего собеседника, социальная политика Азербайджана может считаться одной из самых образцовых практик и инициатив.

"Основная цель реализуемой программы социальных реформ заключается в создании государственных социальных служб на основе современных, гибких и оптимальных механизмов, основанных на инновационных подходах, для обеспечения принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства в услугах", - заявил он.

В связи с этим, добавил парламентарий, создание агентства DOST является важным событием.

"В новом центре DOST населению будут предоставлять услуги по назначению пенсий, пособий, трудоустройству, социальному страхованию, усыновлению, инвалидности, банковскому делу, нотариусу, а также комиссии по медико-социальной экспертизе. Более 130 сотрудников и 50 волонтеров будут работать в рамках программы "Волонтеры DOST". Центр сможет принимать более 500 граждан ежедневно и более 150 000 человек в год", - пояснил Бабаоглу.

Помимо функций социальных служб, продолжил депутат, эти Центры могут выполнять функции обучения персонала на добровольной основе.

"Большинство сотрудников центра DOST - молодежь. Потому что молодежь не только обладает навыками управления новыми технологиями, но и является носителями нового управленческого мышления.

Этот фактор высоко ценится в контексте проводимых в нашей стране реформ. Не случайно Президент Ильхам Алиев обратил внимание на эти вопросы и сказал, что сегодня наша молодежь отвечает самым высоким критериям с точки зрения знаний, профессионализма, инноваций и современности", - напомнил наш собеседник.

Как заметил парламентарий, сегодняшняя молодежь будет править Азербайджаном в будущем.

"Поэтому их знания и в то же время патриотизм всегда будут укреплять нашу независимость и обеспечивать устойчивое развитие Азербайджана на многие годы и десятилетия вперед.

Следует учитывать, что открытие новых подобных центров, оказывающих услуги населению, планируется как в Баку, так и в регионах страны. Открытие нового центра DOST - это не только открытие агентства социальных услуг, но и привлечение профессионалов в области управления в контексте реформ в Азербайджане", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов