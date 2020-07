Real TV подготовил репортаж об АМИ Trend, вошедшем в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе

Real TV подготовил репортаж об АМИ Trend, занявшем третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (Top 10 European News Websites To Follow in 2020), подготовленном онлайн-сервисом Feedspot.

Как сообщает Day.Az, в ТОП-3 также входят известные издания Euronews и POLITICO Europe.

Рейтинг основан на таких параметрах, как актуальность, частота публикации новостей, количество подписчиков в социальных сетях.

Отметим, что в Feedspot работает команда из более чем 25 экспертов, целью которой является определение и ранжирование популярных блогов, подкастов и каналов YouTube в нескольких категориях.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, EURACTIV, EUobserver Magazine, The Local Spain - International, New Europe, Radio Free Europe / Radio Liberty и VoxEeurop | European news, cartoons and press reviews.

Представляем данный репортаж: