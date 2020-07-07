Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"За последние два года в Армении сформировался режим диктатуры. Ушла хунта, пришла диктатура. В Армении грубо нарушаются права человека, арестовывают журналистов. Один журналист объявил голодовку в тюрьме и скончался от голода. В Армении грубо нарушается конституция, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как изменения могли вноситься только путем референдума. Преследуются политические оппоненты, руководители политических партий лишаются депутатской неприкосновенности, им угрожают, в отношении их родственников возбуждаются уголовные дела, власть захвачена, полностью отсутствует распределение власти. Премьер-министр является и судьей, и прокурором, и руководителем исполнительного органа, и словно председателем парламента. Законодательный, судебно-правовой и управленческий механизм сосредоточен в руках одного человека, в Армении уже сформировалась диктатура.

Но посмотрите, как реагируют на это международные организации, - сегодня многие говорят об этом? Никак не реагируют. Где представитель ОБСЕ по медиа, который днем и ночью клевещет на Азербайджан, а сейчас из кожи вон лезет, чтобы остаться на должности. Почему молчит? Почему он молчал, когда в тюрьме умер журналист? Почему молчал, когда были нарушения? Где Совет Европы? Почему Армения не подвергается критике? Почему не назначается докладчик по Армении, по политзаключенным? Я задаю все эти вопросы, но они остаются без ответа, на них не отвечают. Потому что не выгодно. Да и что ответят? Ответят, что мы фальсификаторы? Не скажут. Просто предпочитают молчать", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах, добавил он. "Все выборы сфальсифицированы, при этом на все выборы было дано положительное заключение. Далеко ходить не надо. Якобы до произошедшей у них революции Саргсян пытался незаконно захватить власть, сфальсифицировал парламентские выборы, приписал себе более 50 процентов голосов. Парламентская Ассамблея Совета Европы, наблюдательная миссия ОБСЕ дали на это положительное заключение. Неужели вы не видели, что этот человек - фальсификатор, он украл голоса, что в Армении идет процесс массового подкупа избирателей?! Международные наблюдатели дают положительный отзыв власти Саргсяна, на его сфальсифицированные выборы, и после этого народ поднимается. Потому что армянский народ ненавидел Саргсяна и его хунту, не скрывал этого, и это элемент, заслуживающий ненависти. В то время, когда народ поднялся, весь мир увидел, в каком беспомощном состоянии он находился, в страхе отошел в сторону и сказал, мол, я ошибся, простите меня, и убежал. Трус. Другого названия этому нет. А ведь он выдавал себя за героя. Весь мир увидел, какой он герой. Этот палач, совершивший преступление против мирного азербайджанского населения, трусливо бежал и скрылся. А сейчас его главная цель - остаться на свободе. То есть, после свержения режима хунты Саргсяна были объявлены парламентские выборы, и его Республиканская партия, имеющая одинаковую символику с фашистской, не набрала и одного процента голосов. Как это возможно, чтобы несколько месяцев назад он набрал 50 процентов, а сейчас - 1-2 процента голосов? Естественно, фальсификация. Но я не об этом. Понятно, что Армения - фиктивное государство, и фальсификация там, конечно, является основным фактором. Я хочу обратиться к европейским наблюдателям-фальсификаторам, закрывающим глаза на это, твердящим о демократии, пытающимся очернить Азербайджан. Ответьте. Как вы могли дать положительное заключение, когда весь армянский народ ненавидит этого человека, и выборы показали это?" - подчеркнул глава государства

По его словам, поэтому данный вопрос абсолютно ясен, и это лицемерие уже полностью раскрыто. "Уже ни у кого не вызывает сомнений то, что большинство решений, принятых всеми этими структурами, носит политический характер, является политическим заказом. Они гладят по головке страны, которые склоняются, падают на колени перед ними, как Армения, а на страны, которые ведут себя достойно, прочно стоят на ногах и требуют к себе уважения, как Азербайджан, совершаются нападки, основной тезис которых - права человека и демократия. Конечно, все это - фальшивые замечания. Наши успехи на международной арене, о которых мы только что говорили, свидетельствуют о том, что Азербайджан сегодня находится на вершине международной политики, а те, кто клевещут на нас, переживают кризис", - сказал Президент Ильхам Алиев.