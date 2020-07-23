Армения давно готовилась к провокации в Товузе

В то время, когда Армения пытается в семи силами возложить вину на Баку в обострении последнего конфликта на границе с Азербайджаном, простые крестьяне Армении ненароком раскрыли цели Еревана, активно призывая к захвату новых земель у соседей.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, так, в редакцию ресурса "Миацум" попало открытое письмо адресованное премьер-министру Николу Пашиняну от жителя марза Тавуш Армении. Публикуем письмо без сокращений:

"Господин Пашинян, несколько месяцев назад Вы приехали в деревню Коти и рассматривали в телескоп расположение азербайджанских войск (обозначенно красным цветом).Это стало бедствием на голову Коти и прилегающих сел.

Я говорю, что вряд ли есть повод подумать , чтобы этот холм не стал бы окончательно нашим, потому что:

1 Безопасность Коти укрепится в 10-20 раз.

2 Будет обрабатываться несколько сот гектаров земли.

3 Будет также защищен тыл деревни Беркабер.

4 Укрепится также безопасность Воскевана, Баганиса и Воскепара.

5 Межгосударственная магистраль станет безопаснее.

У нас были возможности для эффективного использования этого жизненно важного положения в 1992, 1999, 2014 и в 2016 годох, однако, по разным подсчетам, власти не пошли на этот смелый шаг.

Время показало, что все эти расчеты были пустыми. Не знаю, когда снова появится возможность нейтрализации этого холма, но сегодня есть и необходимость и возможность решения этого вопроса.

Нужна Ваша политическая воля и осуществление вместе с военным руководством продуманной эффективной операции , чтобы с минимальными потерями утвердиться на этой позиции.

Овик Веранян, Тавуш"

Как видно, вопреки заявлениям Пашиняна и военного руководства Армении, что эскалация на границе исходило от азербайджанской стороны, простые жители Тавуша раскрывают настоящее лицо руководства Армении. Правда, Пашинян так и не смог воплотить в жизнь мечту простых крестьян Тавуша, так как, операция по захвату данной высоты с треском провалилась.

Данное письмо еще раз доказывает, что Ереван давно готовился к оккупации земель у соседних государств, а граждане страны полностью одобряют агрессивную политику властей.