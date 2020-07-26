Идет война, всенародная война, где мы, граждане Азербайджана и все азербайджанцы мира, противостоим подлому, коварному врагу, для которого все писаные и неписаные законы - простой звук, не более.

Он нападает всегда исподтишка, бьет в спину, предпочитает самые низменные, грязные и бесчеловечные способы борьбы.

События, произошедшие в Брюсселе, Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, ярчайшим образом высветили все потаенные желания коварного врага, для которого все азербайджанцы, независимо от возраста, пола, политических мировоззрений, являются живыми мишенями.

Среди всех провокаций, нападений на наших сограждан нападение около трех тысяч армян на горстку азербайджанцев в Лос-Анджелесе можно, да и нужно, квалифицировать как террористический акт.

... Подлость и скудость ума, воистину, хуже любого предательства. Есть люди, для которых Родина - всего лишь слово, хоть они и живут в стране, пользуются всеми благами государства, растят детей, но они всегда всем недовольны.

Есть люди, которые прекрасно понимая свою ущербную сущность, не только не видят для себя возможности участвовать в нормальной деятельности, но и считают ее совершенно бессмысленной и если и оправданной в моральном плане, то совершенно непродуктивной в плане прагматическом.

Но есть совершенно никчемная особа, усердно, ежедневно пытающаяся показать себя лучшей патриоткой, ведущей, журналисткой, аналитиком, политическим обозревателем и вообще - лучшей из лучших. Она Севиндж Османгызы, годами ранее уехавшая в США в качестве журналиста одного из местных телеканалов, потом предав всех и вся, претендовавшая на лавры "борца с режимом".

Эта обрюзглая дама бальзаковского возраста с повадками мамаши Кураж ныне борется, сидя перед веб-камерой у себя дома, в уютном кресле - Османгызы не кусок помета в песках Каракорума, видите ли - она создательница YouTube-канала имени себя. Особы с пониженной социальной ответственностью.

Когда-то Жюль Ренан говорил, что именно потому, что первые христиане героически и бестрепетно проливали свою кровь за Веру, их последователи присвоили себе право проливать чужую кровь. Ты можешь жертвовать собой, ты можешь посвятить свою жизнь борьбе за правду, но ты не можешь требовать от других ни такой же самоотверженности, ни признания твоих заслуг. Ты можешь дать им совет, если попросят, но ты не можешь приказывать.

Увы, С.Османгызы более чем уверена, что она вправе не только приказывать, но и указывать многим, как им жить, о чем думать, что делать и чего совершенно не стоит совершать.

Она давно растеряла все остатки былого профессионализма, чести и достоинства. Ныне она если поступает подло, мерзко и отвратительно, тут же придав голосу низкие ноты, говорит: "Помилуйте, я всего лишь человек!" А если он почувствует, нескончаемые ложь и бесчестность начинают надоедать даже ее самым зомбированным зрителям, особенно сетевым троллям своего "возлюбленного политика" Али Керимли, она восклицает: "Позвольте, я Османгызы!"

Вернемся к событиям в Лос-Анджелесе.

21 июля представители азербайджанской общины, проживающие в Калифорнии, предотвратили очередную провокацию армян.

Армяне, окружив здание Генконсульства АР, стали выкрикивать агрессивные и провокационные лозунги в адрес Азербайджана.

Члены азербайджанской общины держали в руках плакаты, на которых было написано "Карабах - Азербайджан!", "Положить конец агрессии Армении!", "Справедливость к Ходжалы", "Армения развязывает войну против Азербайджана в период пандемии COVID-19".

Увидев это, несколько тысяч радикально настроенных армян применили силу и агрессию против наших соотечественников, оскорбляя и избивая при этом их. В ходе столкновения несколько азербайджанцев получили различные травмы. С целью обеспечения безопасности граждан, на место, хоть и с опозданием, были привлечены сотрудники полиции.

Создана следственная группа, ведется расследование. Посольства США в Азербайджане и Армении осудили бандитизм армян, заверили Баку в принятии мер по привлечению к ответственности виновников беспорядков.

Самые влиятельные еврейские организации США и мира осудили дикость армянских дашнаков, проявленную в отношении членов азербайджанской общины.

Севиндж Османгызы не было среди собравшихся перед зданием генконсульства нашей страны в США. Ее нет и среди тех, гневно осудивших зверства армянских дашнаков, толпой напавших на мирных демонстрантов - на парней, девушек, женщин, даже детей.

Особа с отвратительными ужимками перед камерой, все время поправляющая свой парик и кажущаяся самой себе чуть ли не звездой журналистики, молчала, когда представители медиа, общественные деятели, политики поддержали наших соотечественников, подвергшихся нападениям озверевшей, беснующей в пароксизме армянского национализма толпы.

Но вот, продажная и убогая "говорящая голова" радикальной оппозиции, ежедневно с ложным пафосом и маргинальными ужимками "обличающая власть Азербайджана" Османгызы решила выразить свою позицию по поводу нападения армян на мирных демонстрантов в Лос-Анджелесе.

Она, сама того не ведая, приоткрыла завесу над своей глубочайшей аморальностью, ущербностью и примитивностью суждений, показав всем не только свой гадкий внутренний мир, но и абсолютную лживую, нечистоплотную сущность.

Тут неуместны отговорки к праву человека на свободу выражения, выбору журналистов позиции по определенному вопросу - даже и то, что любой индивид является носителем сугубо автохтонного мышления и восприятия действительности в разных ипостасях. Ибо перед нами предстала Севиндж Османгызы в своем истинном обличии - с грязной моралью, дурно пахнущей идеологемой и тотальной распроданной самой себя.

Она предстала перед зрителями в образе гневной, но престарелой, паршивой гиены-самки.

"Я уверяю вас, что армяне не хотят столкновений с нами. Поверьте, именно официальный Баку нагнетает обстановку, именно Баку устраивает провокации", - сказала С.Османгызы.

По ее словам, армяне ведут "цивильную борьбу" против нас и они, армяне, вовсе не намерены нагнетать обстановку. Далее она начала оскорблять Азербайджан и тех, кто подвергся нападению армянских изуверов: "Мне совершено не хочется выяснить, кто первым начал инцидент. Это совершенно неважно. Важно то, что власти Азербайджана повинны в нынешних событиях. Они, а не армяне, нарушили правила цивилизованного, мирного противостояния. Все вы, стоящие около генконсульства, ради чего были там? Чтобы весь мир увидел нас в образе бандитов и хулиганов?"

Для выкормыша С.Османгызы, как видите, все наши соотечественники, вышедшие к генконсульству Азербайджана с лозунгами и плакатами, осуждающими политику террора премьера Армении Никола Пашиняна, - "бандиты и хулиганы".

Больше того, она заявляет, что не только в последних событиях, но и во всем нагорно-карабахском конфликте виноват Азербайджан, а не оккупировавшая 20 процентов наших территорий и убившая десятки тысяч невинных людей Армения.

Какой же дегенераткой, аморальным и подлым существом надо быть, чтобы после побоища в Лос-Анджелесе, когда озверевшая тысячная толпа дашнаков в звериной злобе избивала и оскорбляла горстку наших соотечественников, обвинять пострадавших азербайджанцев в "бандитизме и хулиганстве".

Севиндж Османгызы обвинила Азербайджан и нас, народ, в нападении на армянских "мирных демонстрантов и общественных активистов" в Лос-Анджелесе.

Она обвинила власти Азербайджане в "организации провокаций" и призвала всех азербайджанцев, проживающих за рубежом, не принимать участия в митингах и шествиях против Армении, армянских шовинистов и особенно против армянской диаспоры.

Ибо для нее врагами являются не дашнаки, армянские террористы и премьер Армении, имбецил Никол Пашинян, а посольства, дипломатические представительства, государственные организации и, вообще, сам Азербайджан.

... Я знал отца Севиндж Осмкангызы - великолепного журналиста, светлого пенсионария, настоящего интеллигента, человека слова и чести Османа Мирзоева. Мы, тогдашние молодые, только пробовавшие себя на стезе журналистики, считали его одним из своих учителей, ибо Осману Мирзоеву была присуща абсолютная честность и верность своему долгу.

Он был не только талантливейшим журналистом и блестящим публицистом, но и истинным сыном своего народа.

Он любил страну незабвенно, отдав себя полностью на служение народу.

И ныне мы помним его, погибшего 20 ноября 1991 года на небе Каракенда.

Видно, Творец пожалел его, не дав увидеть и услышать ныне свою дочь.

Дочь, предавшую Родину, нацию - все то, что должно незыблемо и неизбывно быть самым дорогим истинному человеку.

Служанку многих господ, продавшую себя и ставшую парией в пустошах безнравственности, лжи, холуйства и лакейства.

Существо, объявившего врагов Азербайджана своими друзьями, а азербайджанцев - своими врагами.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az