Президент Ильхам Алиев об энергетических проектах Азербайджана: Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии

Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Могу сказать, что все проекты успешно реализуются. Сегодня мне коротко доложили об этом. Как вам известно, все работы по разработке месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" идут по плану. Построенная здесь новая платформа свидетельствует о том, что долгосрочная разработка этих месторождений - уже реальность. Как вам известно, срок контракта продлен, Азербайджан получает от этого большую выгоду, нам выплачен бонус в несколько миллиардов долларов. Сохранение добычи на месторождениях "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" стабильной, конечно, является для нас важным вопросом", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время азербайджанской общественности следует знать, что значительная часть нашего газового потенциала формируется за счет месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли".

"Потому что добываемый там газ включается в нашу общую систему. Поэтому все работы, связанные с "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", идут по плану, это месторождение является нашим основным источником дохода. Это должен знать каждый.

Также успешно реализуется проект "Шахдениз-2". Это - одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений. Как вам известно, полномасштабная разработка "Шахдениз-2" принесет нам дополнительно 16 миллиардов кубометров газа. Мы будем обеспечивать собственные потребности, а также появится большой объем для экспорта", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в следующем году ожидается добыча первого газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон".

"Разработка месторождения "Абшерон" будет производиться в два этапа. В результате реализации первого этапа планируется добывать 1,5 миллиарда кубометров газа, который будет потребляться в Азербайджане, так как наш растущий промышленный потенциал диктует необходимость дополнительных ресурсов. Поэтому 1,5 миллиарда кубометров газа будут потребляться внутри страны. Мы также приближаемся к началу второго этапа разработки месторождения "Абшерон". Добыча на этом этапе, наверное, будет в 3-4 раза больше. Это тоже окажет позитивное влияние на наш газовый потенциал", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, по графику идут работы на месторождении "Шафаг-Асиман".

"Сейчас проводятся буровые работы. Это месторождение также имеет очень большой потенциал. Конечно, буровые работы покажут точный объем запасов. Однако помню, когда я еще работал в Нефтяной компании, наши специалисты отмечали, что объем запасов газа там составляет примерно 400-500 миллиардов кубометров. Во всяком случае, считаю, что буровые работы в скором времени завершатся, и мы будем иметь более точную информацию об этом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что основное внимание сейчас направлено на завершение Южного газового коридора.

"Этот проект также успешно реализуется. Уже завершается его четвертый и последний проект - ТАР. Таким образом, считаю, что через несколько месяцев по инициативе Азербайджанского государства и в результате широкомасштабного международного сотрудничества полностью завершится строительство связанных друг с другом трех газопроводов протяженностью 3500 километров, и азербайджанский газ уже будет поставляться на европейское пространство. Таким образом, Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию. Для нас это очень важное и, считаю, историческое событие, так как оно позволит обеспечить полную разработку месторождения "Шахдениз"", - заявил глава государства.

По его словам, без строительства Южного газового коридора инвестор не вложил бы средств ни в этот, ни в какой-либо другой проект, или же стал сомневаться.

"Потому что, к примеру, для экспорта газа, который будет добываться на газоконденсатном месторождении "Абшерон", так же, как и на месторождении "Карабах" и других месторождениях, нужен маршрут. Поэтому значение Южного газового коридора не ограничивается лишь проектом "Шахдениз". Без реализации данного проекта наша энергетическая политика могла бы остаться незавершенной. Но сегодня наша энергетическая политика полностью обеспечивает интересы страны. Месторождение "Шахдениз" еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. в то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения "Шахдениз" будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны - страны Балканского региона", - пояснил Президент Ильхам Алиев

Глава государства объяснил, что поэтому Южный газовый коридор является историческим достижением страны, и до его завершения остается немного времени.

"Еще раз хочу сказать, что работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли", то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по "Шахдениз", то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, так как "Шахдениз" является для нас основным источником. Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран", - заявил Президент Ильхам Алиев.