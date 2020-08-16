Варданян в роли агента Сороса

Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием "Ландромат Тройка", в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики. Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка "Тройка Диалог", основателем которого является российский бизнесмен армянского происхождения Рубен Варданян. На протяжении долгих лет Варданян создал криминальную сеть из своих соотечественников по отмыванию денег, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.

Как предполагается, в целом, через "Тройку ландромат", из РФ выведено не менее 8,8 млрд $. Схемы "Тройки" периодически работали в содружестве с другими каналами вывода капитала из РФ, пользовались молдавскими и прибалтийскими банками. В 2012-2013 году структуры "Тройки диалог" влились в "Сбербанк" и действуют в составе этой организации.

Особенно интересен тот факт, что транзакциями, которые стали основанием для расследования в Германии, Федеральное ведомство уголовной полиции заинтересовалось в 2019 году - уже после слияния "Тройки" и "Сбера" - и с тех пор собирало информацию. Следственные органы предполагают, что Варданян или его армянское окружение даже после слияния со "Тройки диалога" со Сбербанком продолжали заниматься выводом и отмыванием средств.

Целью, немецких органов следствия что очевидно, была борьба с финансовой деятельностью широкого ряда представителей российской политической и финансовой элиты. Попали, однако, пока только в Варданяна и по случайности в главу "Сбербанка" Германа Грефа.

Вместе с тем, многие эксперты уверены, что главный ​​организатор ландромата "Тройки Диалог" Рубен Варданян продолжает плести сети вокруг чиновников. По нашим данным, после того как аферы армянских бизнесменов стали явью для следственных органов, окружение Варданяна, решило пойти на сотрудничество со следствием, что выражается в сливе информации о российских политиках, которые посредством схемы ландромата выводили финансы на оффшоры. Таким образом, Варданян и его окружение играют в интересах глобалистов и Джорджа Сороса, с которым у армянской мафии сложились очень теплые отношения за последние годы.

Напоним, что расследование по данному вопросу было инициировано несколько лет назад фондами Сороса. Цель - нанести ущерб по деловому имиджу России на международной арене, посредством новых экономических санкций расшатать основы российской государственности.

Неудивительно, что Варданян является одним из спонсоров "бархатной революции" в Армении, которое чаше всего называется "Соросовской" и даже мобилизовал под это дело состоятельных армян в Москве, что в итоге привело в большую политику русофоба Никола Пашиняна и всю его команду.