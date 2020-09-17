Минская группа проснулась через 2 месяца после боев в Товузе

У азербайджанцев есть одна хорошая поговорка о тех, кто вдруг просыпается и обращает внимание на то, что заслуживает внимания уже давно. К сожалению, эта народная мудрость не годится для передачи в СМИ в своем первозданном виде, но смысл ее как нельзя лучше подходит к последнему заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Господа Попов, Висконти и Шофер, видимо, что-то увидев во сне, очнулись и решили обратиться к событиям двухмесячной давности. А именно - к июльской провокации вооруженных сил Армении на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Трудно понять ход мыслей посредников, которые дремали два месяца и неожиданно вздумали выразить свою обеспокоенность и провести консультации со сторонами по поводу событий, с которыми и так уже все ясно. Все по поводу боев на границе уже сказано и пересказано, доказано, что это была именно армянская провокация, что подтверждается поведением Еревана в последующие месяцы.

Согласно заявлению МГ ОБСЕ, сопредседатели провели в Париже 14 сентября "интенсивные консультации", уделив особое внимание июльским событиям. Они "внимательно рассмотрели и оценили сообщения и беспокойство сторон", поговорили по телефону отдельности с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и пригласили их "лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их позиций с целью возобновления предметных переговоров без предварительных условий".

Как много слов и как мало смысла. Заявление ни о чем, отписка в оправдание зарплаты, причитающейся туристам от дипломатии. А где суть случившегося? Где мотивы, виновные, последствия? Спустя два месяца после товузских боев лица, называющие себя посредниками в конфликте, уж могли бы высказаться более содержательно.

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ не случайно называют туристами. За более чем четверть века своего существования посредники не сделали ровным счетом ничего. Не предприняли никаких мер для урегулирования конфликта, а лишь путешествовали в Баку и Ереван и угощались шашлыками в оккупированном Карабахе. Как бы не была сложна ситуация, 26 лет это достаточный срок, чтобы продвинуться в решении проблемы хотя бы на шаг.

С азербайджанской стороны, особенно в последнее время, звучит очень жесткая критика в адрес посредников. Возможно, неожиданное "пробуждение" связано с этим фактом. Сопредам захотелось доказать, что на самом деле они работают и даже знают - знааааают - о том, что случилось на азербайджано-армянской границе в середине июля. А то по их двухмесячному подозрительному молчанию у многих создалось впечатление, что посредники просто пропустили выпуски новостей мимо ушей.

И что это за "предметные переговоры без предварительных условий"? О чем это они? Эта троица вообще в курсе заявлений из Еревана и фактического отказа армянской стороны от мирных переговоров? Благодаря той же Минской группе переговоры стали почти невозможными. Армения при попустительстве посредников, открыто заявила права на оккупированные территории, и если господа сопреды эти заявления Никола Пашиняна прослушали, им пора на покой.

За два месяца, прошедших после боев на границе, на том же товузском участке продолжались армянские провокации. Два дня назад армянская сторона совершила очередную провокацию на азербайджано-армянской границе в направлении села Хаджаллы Товузского района. В результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении был ранен прапорщик Ренат Алиев. А днем ранее ВС Армении подвергли обстрелу товузское село Алибейли. К счастью, обошлось без потерь, но, возвращаясь немного назад, напомним, что 14 июля в результате артиллерийского обстрела армянами приграничных сел Товуза погиб местный сельчанин.

Эти рецидивы агрессии говорят о том, что армянская сторона не отказывается от своих провокационных планов относительно товузского участка госграницы, на который у оккупантов большие планы.

Очень показателен и факт задержания 23 августа в геранбойском направлении линии фронта руководителя армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта ВС Армении Гургена Алавердяна. "Заблудившийся" диверсант попался в полной экипировке, в обмундировании и вооруженным до зубов и аккурат накануне визита в Баку министра обороны России.

А чего стоит представление, устроенное в начале месяца женой Пашиняна Анной Акопян на оккупированных территориях, когда разодетые по-военному дамы якобы проходили военную подготовку, пристроившись к учениям ВС Армении в Карабахе. Или возьмем попытки Еревана перебрасывать на захваченные земли армян с Ближнего Востока в разрез с международным законодательством.

Все эти провокационные действия как-то не возбуждают у азербайджанской стороны желания о чем-то разговаривать с Ереваном. В таких условиях, не расставляя должные акценты и не указывая агрессору на его поведение, Минская группа рассчитывает усадить за стол переговоров Баку, да еще без предварительных условий?

Отсюда вытекает другой закономерный вопрос: в чем смысл существования Минской группы ОБСЕ. Ну правда, без обид, непонятно, кому она нужна и в чем функции господ посредников. Оправдать смысл своего существования периодическими неадекватными заявлениями нельзя. Более того, эти заявления только усложняют процесс. Поэтому будем надеяться, что сопреды Минской группы не скоро в следующий раз проснутся, чтобы доказать, что все видят и все слышат. Когда не спят.

Зульфугар Ибрагимов