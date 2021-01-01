https://news.day.az/politics/1303319.html В Армении штрафуют оккупантов, воевавших в Карабахе
В Армении штрафуют оккупантов, воевавших в Карабахе
В армянских СМИ сегодня появились сообщения о том, что вернувшиеся из Карабаха солдаты оккупационных армянских сил были оштрафованы властями на $33 каждый.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в документах, сопровождающих взыскание штрафа, отмечается, что военные ВС Армении штрафуются по статье "Возмещение ущерба, нанесенного государству".
Уточняется, что речь идет о рюкзаках, полотенцах и других предметах, которые солдаты получили при отправке на Вторую Карабахскую войну - за эти вещи бывшие оккупанты и должны теперь "возместить ущерб государству".
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