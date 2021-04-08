Успех апрельской войны стал основой победы Азербайджана

Из четырехдневной войны 2016 года в Нагорном Карабахе было сделано пять важных выводов. Во-первых, азербайджанская армия была значительно улучшена и модернизирована: это была не та армия, которая проиграла Первую карабахскую войну. Азербайджан мог и получил территорию, сделав первый шаг в освобождении оккупированных земель. Во-вторых, Россия не вмешалась в конфликт на стороне Армении. В-третьих, никто из других сопредседателей Минской группы не угрожал военным вмешательством - по факту таких угроз не было. С геополитической точки зрения, никакая внешняя сила не сочла целесообразным применять силу. В-четвертых, апрельские бои снова привлекли внимание к полному отсутствию прогресса в переговорном процессе. Война напомнила всем, что Армения не желает идти на компромисс, что Азербайджан не желает бесконечного продолжения переговоров, а также, что Азербайджан имеет законное и неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В-пятых, Азербайджан осознал необходимость улучшения собственного геополитического положения: стране все еще необходимо сближение с Турцией, чтобы Анкара стала безоговорочным союзником Баку.

Об этом Day.Az сказал профессор геополитики и директор по публикациям и политическим исследованиям в университете ADA Дамьян Крневич Мишкович.

Политолог выразил надежду, что сербское правительство осознало, что нужно говорить правду о продаже оружия и что Сербия должна с уважением относиться к своим стратегическим партнерам.

"Некоторые люди в Сербии поняли, что до тех пор, пока вы не признаете попытку отделения, и если вы действительно привержены возвращению оккупированных территорий - другими словами, если вы возьмете долгосрочную перспективу и сделаете ее своим приоритетом номер один - тогда, когда геополитические обстоятельства будут оптимальными, когда вы будете полностью готовы, может произойти освобождение территорий, будь то дипломатическим или иным путем. Я, конечно, имею в виду проблему Косово", - заявил он.

По его словам, Азербайджан выиграл войну благодаря видению своего политического руководства, а также модернизированной и реформированной армии.

"Азербайджан одержал победу еще и потому, что руководство страны понимало геополитические реалии. Баку понимал, что Россия не примет аргумент Еревана о том, что оккупированный Карабах является частью Армении, и что Россия якобы обязана в соответствии с Договором ОДКБ встать на защиту Армении. С точки зрения геополитики безоговорочная поддержка Турцией Азербайджана также оказалась очень важной. Если бы Россия вмешалась в конфликт, я думаю, что Турция также вмешалась бы. И Россия рационально решила, что такой сценарий не в ее интересах", - пояснил профессор геополитики.

Конечно же, был важен тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп был в первую очередь сосредоточен на внутренних вопросах - пандемии, президентских выборах и т. д. Это означало, что американцы в основном держались подальше от войны.

"И ЕС в целом, и Франция в частности также отвлекались на различные другие вопросы, в том числе на борьбу с последствиями COVID-19, которые действительно нанесли сильный удар по европейским странам. Так что ни у одного из лидеров стран Запада не было времени по-настоящему сосредоточиться на войне. Совет Безопасности ООН не предпринял никаких действий, как и Минская группа. Но даже если наши друзья на Западе уделили бы достаточно внимания этой проблеме, непонятно, что они могли бы предпринять. Важно то, что из-за внутренних проблем Запад не сыграл дипломатической роли в организации прекращения огня. Главную роль в этом вопросе сыграла Россия, а потом, наверное, Турция. Условия трехстороннего соглашения оказались удовлетворительными для Азербайджана, и, конечно, у Армении не было иного выбора", - резюмировал Дамьян Крневич Мишкович.

Абдул Керимханов