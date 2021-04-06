Именно в 2016 году Азербайджан добился перелома в карабахском конфликте

Четырехдневная война 2016 года была еще одним переходным этапом в конфликте между двумя сторонами, в котором Азербайджан настаивал на своем праве возврата оккупированных территорий. Для тех, кто знаком с конфликтом в этом регионе, эскалация затянувшегося конфликта не стала неожиданностью.

Об этом в интервью Day.Az сказала директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович.

"Противоборствующие стороны в эти несколько дней конфликта прощупывали пульс друг друга, а также эффективность применения определенных видов оружия. С нынешней точки зрения можно было бы сказать, что Азербайджан готовился использовать подходящий момент и восстановить контроль над Нагорным Карабахом. В конце концов это не было секретом, учитывая, что официальные лица Азербайджана открыто говорили о возможности решения карабахского конфликта силовым путем", - заявила политолог.

Что касается Армении, продолжила она, есть большая разница между пропагандой политических элит этой страны и реальной ситуацией.

"Политические элиты Армении внесли большой вклад в обострение напряженности. С другой стороны, они не оправдали ожиданий большинства своих граждан. Нагорно-карабахский конфликт был средством манипулирования политических элит Армении, который в конечном итоге не принес желаемого результата", - считает сербский эксперт.

По словам Трифкович, в то время как азербайджанские аналитики изучают и пристально следят за происходящими вокруг Косово, в Сербии уделяется не так много внимания нагорно-карабахскому конфликту.

"У ряда граждан Сербии сформировалась неверная позиция по карабахскому конфликту, основанная на эмоциях или предрассудках. Если сравнить косовскую проблему с нагорно-карабахским конфликтом, можно провести много параллелей.

Для нас, безусловно, важны два сегмента, которые следует взять за образец. Один ссылается на международное право, согласно которому правда в этом конфликте на стороне Азербайджана. Второй относится к терпению и настойчивости в восстановлении территориальной целостности. Азербайджан много лет готовился вернуть свои территории и ждал подходящего момента. Опыт Баку также важен для Белграда, учитывая, что обстановка в мире идёт в лучшую сторону", - резюмировала Драгана Трифкович.

Абдул Керимханов