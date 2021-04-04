Азербайджан успешно воспользовался правом на самооборону во время апрельских боев

Чем больше происходит коммуникаций, тем меньше становится конфликтов. Значение любой битвы меньше, чем отдельная человеческая жизнь. Однако, в первую очередь, у подверженного агрессии есть право на защиту. Конечно, территория, которая веками была частью Азербайджана, должна оставаться под юрисдикцией Азербайджана при соблюдении прав национальных меньшинств. Главная победа правительства Азербайджана - это уважение к правам человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека ООН и/или Европейской конвенции по правам человека. Я знаю, что, будучи мультикультурной страной, Азербайджан сможет обеспечить права армян в Карабахе.

Об этом Day.Az сказал доктор наук в области средств массовой информации и коммуникации, профессор из Боснии и Герцеговины Сабахудин Хадзиалич.

В то же время, профессор отметил, что Босния и Герцеговина не смогла вынести уроки из Второй Карабахской войны.

"В 1992-1993 гг. Босния и Герцеговина находилась в состоянии войны с Сербией и Хорватией. Затем Босния и Герцеговина пережила гражданскую войну 1994-1995 гг, которая завершилась Дейтонскими соглашениями. В отличие от Азербайджана, который смог добиться успеха благодаря наличию разных культур и чувства гордости и любви к своей Родине, Босния и Герцеговина больше не может похвастаться мультикультурализмом, как это было во время бывшей Югославии до 1990 года. Более того, Босния и Герцеговина до сих пор не закупила ни одной вакцины от COVID-19 на федеральном уровне, в то время как в Азербайджане вакцинировано уже более 580 тыс. человек", - заявил доктор наук.

По его словам, сегодня Армения переживает раскол государства в отсутствии поддержки своих традиционных союзников, в то время как Азербайджан проделал большую работу в мире, продемонстрировав свои собственные аспекты развития в направлении открытого мультикультурного общества.

"При этом, перед Азербайджаном предстоит долгий путь к обществу, которое будет соответствовать следующим критериям: "Права = Ответственность; Ответственность = Сочувствие и Сочувствие = Равенство". Вы идете по правильному пути, и, как сказал китайский философ VI века н.э. Лао-цзы "Самый длинный путь начинается с первого шага". Азербайджан начал идти к этой цели и не должен останавливаться", - резюмировал Сабахудин Хадзиалич.

Абдул Керимханов