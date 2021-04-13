Президент Ильхам Алиев: Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин

Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Именно в результате предательства тандема НФА-Мусават, фактически пришедшего в то время к власти и пытавшегося официально оформить это, Шуша и Лачин оказались под оккупацией. Потому что прийти к власти для них было важнее всего. Министр обороны в то время был их человеком, он обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор, как пес, слоняется там и тут. Власть фактически находилась в руках Народного фронта - Мусавата. Сдав Шушу и Лачин армянам, они попытались сместить власть в Баку, и это им удалось. Спустя месяц после этого они совершили военный переворот, захватив здание парламента, свергли законную власть и незаконно пришли к власти. Это - их большое предательство. Что произошло после этого? После этого страна фактически оказалась в неуправляемом состоянии. Царили хаос, анархия, произвол, грабеж. Села попадали под оккупацию. Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин. Они и сами признали это. Есть эти видеоматериалы, кадры. Они и сами признали, что совершили это предательство. Вместо того, чтобы укреплять и поддерживать армию, они только укрепляли свою власть", - сказал Президент Ильхам Алиев.