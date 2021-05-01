Хафиз Пашаев родился 2 мая 1941 года в Баку, в этом году ему исполняется 80 лет - знаменательное событие, заслуживающее празднования и должного почтения и уважения.

В течение последних 15 лет мне повезло иметь возможность тесно работать с ним над разработкой одного из величайших с момента обретения Азербайджаном независимости образовательных проектов - созданием Университета AДA. Для меня особая честь поделиться некоторыми из моих воспоминаний об этом пути, по которому мне посчастливилось пройти вместе с Хафиз муаллимом.

Этот путь начался в Вашингтоне (округ Колумбия). Я впервые встретился с Хафизом Пашаевым холодным январским днем 1996 года, когда американская столица была заморожена, а администрация Клинтона находилась в процессе закрытия правительства из-за разногласий с Конгрессом США по бюджетным вопросам. Хафиз муаллим в то время был послом Азербайджана в США и любезно согласился встретиться с группой молодых азербайджанских студентов в нашем посольстве.

Мы хотели встретиться с послом нашей страны в этой сверхдержаве и увидеть этот дипломатический форпост азербайджанского государства в чужой для нас стране. Несмотря на свой плотный график, Хафиз Пашаев выделил время для нас, молодежи, и в итоге мы поговорили о нашей учебе и планах. Конечно, мы были очень впечатлены и очень благодарны. Он дал нам советы о том, как продвигать Азербайджан в наших отношениях с американцами во всех сферах жизни и как помочь Родине. В тот день я заметил, что к нему приехал и посол Грузии Тедо Джапаридзе. Вряд ли я мог догадываться тогда, что они вели деликатные и сложные переговоры относительно судьбы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который изменил статус нашего региона и сделал его стратегически важным. Я также помню напряженную атмосферу в посольстве, когда каждый сотрудник был полностью занят выполнением срочных дипломатических обязанностей.

Второй раз я увидел Хафиза Пашаева в 1999 году, когда вернулся в посольство в качестве стажера. Я был первым стажером в истории посольства, и Хафиз муаллим сказал мне, что на моих плечах лежит большая ответственность. "Если вы будете хорошо работать, я возьму больше стажеров", - сказал он мне. То жаркое и влажное лето в Вашингтоне оказалось одним из самых плодотворных летних сезонов в моей жизни. Посол Хафиз Пашаев уполномочил всех нас, членов команды дипмиссии, выполнить множество интересных задач, включая мониторинг и обзор СМИ, посещение важных встреч и конференций, а также проведение дискуссий с представителями аналитических центров, медиа-агентств и университетов. Посольство было похоже на оживленный улей. Неудивительно, что команда, с которой я работал, в итоге подготовила 6 послов Азербайджана в разных странах. Они стали лучшими из лучших дипломатов нашей страны. Однозначно можно сказать, что дипломатическая подготовка, которую дал нам Хафиз муаллим, и его серьезнейший подход к воспитанию кадров имели место задолго до того, как мы создали Азербайджанскую дипломатическую академию, позднее превратившуюся в Университет AДA. Не случайно он уже тогда широко рассматривался в министерстве иностранных дел как аксакал дипломатической службы страны, мудрый старейшина, к которому традиционно обращаются за советом.

После каждой встречи Хафиз Пашаев собирал нас вместе, слушал наши отчеты и давал отзывы и советы. Мы коллективно обсуждали предстоящие задачи, а затем он принимал решения и давал инструкции. Он проявлял большую заботу и внимание к каждой детали и каждому из нас. Он добрый и серьезный, ответственный и скромный одновременно. Я почти никогда не видел, чтобы он злился или нервничал, но все мы знали, что на его плечах лежит огромное бремя стратегической ответственности. Страна, которую он представлял в этой важнейшей из столиц, столкнулась с серьезными проблемами: агрессией Армении, оккупацией наших земель и наплывом беженцев и внутренне перемещенных лиц. Думаю, это тяжело давило на его сердце, как и на сердца всех азербайджанцев. А затем, чуть более двух десятилетий спустя, в феврале 2021 года, я наблюдал за Хафизом Пашаевым будучи в освобожденном Карабахе. Его глаза были полны радости и света, ярко сияли гордостью и благодарностью за историческое освобождение наших земель. Я видел, и он видел, что видел я, и мы оба понимали: тяжелые моменты службы в Вашингтоне в те нелегкие годы действительно окупились с лихвой. Наше терпение, подготовка и принесенные нами жертвы того стоили. Страна, которой он помог встать на ноги, снова стала целостной. Надежды ожидающей этого светлого дня нации оправдались. Мечта сбылась.

Особым периодом моей стажировки в Вашингтоне было то время, когда я помогал отслеживать ход голосования в Конгрессе США, который пытался отменить принятую летом 1992 года пресловутую 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы, которая несправедливо запрещала любые прямые действия американцев, направленные на помощь правительству Азербайджана. Попытку отменить закон, который был выдвинут мощным армяно-американским лобби и принят до того, как посол Хафиз Пашаев прибыл в США и занял свой пост, возглавлял сенатор Сэм Браунбэк. Благодаря стараниям Хафиза Пашаева он стал сторонником американо-азербайджанских стратегических отношений и возглавил усилия по отмене статьи 907-й Акта. Все в посольстве работали день и ночь, чтобы убедить американских законодателей сделать это. Я помню, что каждый сотрудник посольства держал в руках длинные списки имен сенаторов и конгрессменов, ставя знак "+" или "-" рядом с каждым именем, чтобы предсказать их голоса. Хафиз Пашаев возглавил эту захватившую нас инициативу, и мы были полны оптимизма и энергии. Мы подошли тогда очень близко к желанному результату - ближе, чем когда-либо, с разницей всего в 25 голосов (из 435 членов Конгресса США).

Я помню, как после окончания моей стажировки посол Пашаев уделил мне время, чтобы рассказать о подготовке первого официального государственного визита Президента Гейдара Алиева в Соединенные Штаты в 1997 году, который продлился 11 дней. Хафиз Пашаев поделился многими деталями этого визита, рассказав о его новаторских достижениях, а также об огромном объеме логистической и протокольной работы, которая потребовалась для организации мероприятия такого масштаба и важности.

Во время этой стажировки я также познакомился с супругой Хафиза Пашаева, доктором Реной Пашаевой, добрым, нежным человеком. Она не только поддерживала своего мужа в его исторической миссии, продвигая Азербайджан среди дипломатического корпуса и представителей гражданского общества, но и была покровительницей и даже матерью для всех азербайджанских молодых дипломатов и студентов, обучающихся в США.

В 2001 году, когда я был магистрантом Вашингтонского университета в Сент-Луисе, посол Пашаев и его грузинские и узбекские коллеги приехали в мой кампус, чтобы прочитать публичную лекцию и посетить различные мероприятия, организованные в их честь. Я помню, как думал о том, как этот визит подчеркнул характер посла: его тихую гордость, серьезное благородство, преданное трудолюбие и самоотверженную решимость стремиться к той цели, которую он поставил перед собой. Его открытость по отношению к людям, его готовность к взаимодействию с обезоруживающей откровенностью и его особая манера общения с представителями гражданского общества, учеными, сотрудниками НПО и журналистами всегда делали его одним из лучших послов страны. Ему доверяли. Он нравился людям, и они в конечном итоге выражали готовность помочь Азербайджану. И все это благодаря нему. Помню, как благодаря личному общению с Хафизом Пашаевым у ряда экспертов аналитических центров в Вашингтоне постепенно формировалась симпатия по отношению к Азербайджану. То же самое можно сказать о некоторых высокопоставленных чиновниках американской администрации, сенаторах, академиках, представителях СМИ, и даже к таким великим мастерам американской геостратегии, как Збигнев Бжезинский.

Когда в 2006 году Хафиз Пашаев вернулся в Баку для создания Азербайджанской дипломатической академии, наши пути снова пересеклись. Он пригласил меня работать с ним в этом новом учреждении. Вначале у нас не было ни здания, ни персонала, ни бюджета. Но у него были большие мечты и грандиозное видение. AДA начиналась как небольшая специализированная академия для подготовки дипломатов, но даже тогда ректор Пашаев не хотел ограничивать ее роль лишь этой функцией. Скорее, он видел будущее AДА как полноценного университета: национального авангарда новой, ориентированной на совершенство, основанной на практике, открытой для мира образовательной экосистемы, расположенной в самом центре Баку. Он хотел превратить AДА в университет мирового класса, которым наша нация и руководство страны гордились бы. Его научная подготовка и дипломатический опыт очень пригодились в решении этой важной задаче.

Постепенно Азербайджанская дипломатическая академия превратилась из учебной площадки для молодых дипломатических кадров в высшую школу по международным отношениям, а затем трансформировалась в полноценный университет. Сегодня в университете AДА учатся 3000 студентов из 45 стран, которые обучаются в четырех различных школах по 16 различным специальностям. Мы создали потрясающую сеть из 100 международных университетов-партнеров и 100 местных корпоративных спонсоров. Студенты стремятся поступить в университет AДА (должен добавить - на радость родителям), который стал уважаемым брендом в сфере высшего образования, катализатором реформ и инноваций и локомотивом изменений и улучшений.

В чем секрет успеха AДА? В чем заключается уникальный стиль руководства ректора Хафиза Пашаева?

Прежде всего, это его порядочность и честность. Хафиз Пашаев построил в университете систему прозрачности и подотчетности, в которой каждый сотрудник отбирается и продвигается по службе с максимально возможной степенью заслуг и мотивирован на максимально профессиональную деятельность. Расширение прав и возможностей людей, доверие к ним, устранение препятствий и ограничений на их пути при одновременном поощрении их смело идти вперед - все это и многое другое составляет уникальный стиль руководства Хафиза Пашаева, говорящего, конечно, и о его характере. Люди чувствуют себя защищенными и понимают, что их ценят. Он окружает себя активными и динамичными людьми и помогает им превращать проекты в истории успеха.

Ректор Хафиз Пашаев, физик по образованию, очень внимателен к деталям. В университете AДA много рассказывают о том, как он по пятнадцать раз проверял и исправлял черновики писем. Каждому цветку, каждому кусту, каждому предмету мебели в каждом здании кампуса уделяется особое внимание. Наш ректор уделяет должное внимание каждому сотруднику, включая садовников и уборщиц. Забота о мелких деталях на кумулятивном уровне помогает объяснить, почему университет AДA стал национальной историей успеха.

Хафиза Пашаева отличают также скромность и бесхитростность. Он обедает со студентами и сотрудниками. Ему нравится разговаривать с ними, выслушивать их, узнавать об их успехах и проблемах. Ему нравится быть доступным. Он настоял на том, чтобы мы ввели политику открытых дверей в Университете AДA, заявив, что это один из лучших способов своевременно решать проблемы и получать надлежащую обратную связь с широкими массами. Он терпеливый и понимающий. Он воздерживается от эмоциональных реакций, но всегда на стороне слабой, беспомощной стороны. Особенно, если речь идет о заботах студентов.

Как настоящий ученый, ректор Пашаев знает цену исследованиям и обучению. Мы продолжаем откладывать средства на профессиональное развитие, например, предоставляя возможности для расширения потенциала преподавателей AДA как с помощью индивидуальных исследований, так и международных программ и тренингов по развитию потенциала. И часто он сам руководит исследовательской работой, тем самым подавая пример как молодым ученым, так и всей стране. В его руках возрождаются некоторые из самых забытых архивных проектов и ресурсов, в том числе книги, связанные с Азербайджанской Демократической Республикой.

И, наконец, стоит упомянуть его видение и взгляд на будущее. Это действительно важно для любой организации, особенно для университета. Хафиз Пашаев всегда в поиске новшеств, новых идей, изменений и улучшений. Он становится беспокойным, когда процессы теряют динамичность. Он хочет строить и творить. Его видение новых программ, отделов, исследовательских центров и даже школ - вот что двигает Университет AДA вперед и только вперед. Даже в самых сложных ситуациях он не теряет надежды и всегда остается спокойным, обаятельным и практичным. И, конечно же, он всегда полностью настроен на успех. Он и сегодня, после многих лет дипломатической службы, по-прежнему стремится помочь своему народу и своей стране и выполняет возложенные на него государством обязанности с максимальной ответственностью.

Дипломат, Посол, Ученый, Педагог, Патриот, Лидер. Таков портрет Хафиза Пашаева.

Иногда я слышу, что таких, как он, людей такого уровня ума, чести, благородства, патриотизма и прочих человеческих достоинств не существует в современном мире. Они, мол, остались в прошлом. К сожалению, тут есть доля истины - в сегодняшнем глобализированном, торопливом и неспокойном мире чаще можно встретить эгоцентричных личностей, которых мало заботят интересы других людей, а тем более интересы общества. Но Хафиз Пашаев - не человек из прошлого, не джентльмен старой закалки, время которого прошло. Это абсолютно неправильная характеристика, хотя бы потому, что душой и сердцем он моложе многих из нас благодаря своему энтузиазму, видению и энергии.

Я знаю, что у него много новых планов, которые он очень хочет реализовать. Среди этих планов создание технопарков, научных деревень, Итало-Азербайджанского университета, исследовательского центра Лютфи Заде, организация Карабахского международного форума и др. Желаем ему еще долгих лет жизни, здоровья и сил, чтобы воплотить все эти мечты и планы в реальность.

Истинное благословение свыше находиться эти последние 15 лет рядом с такой исторической личностью - грандиозной фигурой нашего гордого и независимого Азербайджана!

Фариз Исмаилзаде,

Исполнительный проректор Университета AДA