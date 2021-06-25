Затулин вошел в раж и пошел против Кремля: будни продажного депутата

"Баку пытается выторговать как можно больше уступок от Еревана в процессе делимитации и демаркации границ в Сюнике и Гегаркунике".

Об этом в ходе видеомоста Сочи-Ереван заявил 24 июня спецпредставитель Государственной думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

Вошедший в только ему известный вокабулярный раж Затулин далее назвал политику Азербайджана "не самой разумной", ибо, по мнению многомудрого российского депутата с армянским придыханием, азербайджанские военные, напугав и дав по шее армянским военнослужащим, проникли на территорию Армении.

К.Затулин впал в неистовство и от Шушинской декларации, подписанной Президентами Азербайджана и Турции. По его мнению, Шушинская декларация свидетельствует о дальнейшем продвижении Турции на Кавказе, а также удостоверении того, что Азербайджан - проводник турецких интересов.

Соловьев, Затулин, Казимиров, Юсин, Захаров, Третьяков, отошедшие в мир иной Ступишин, Нуйкин, Старовойтова... Словом, все те, кто, пользуясь несмышленостью и доверчивостью армянского народа, топил за их "миацум", давая им совершенно ложные надежды на успешное завершение всей этой изначально гнилой доктрины.

Нет, чтобы кто-нибудь встал и громогласно им сказал: "Дорогие армяне. Неправильно, когда армянскому населению в Азербайджане предоставляется автономия, пусть даже в форме АО, а гораздо большему по численности азербайджанскому населению в Армении с занимаемой территорией по площади большей, чем территория НКАО, параллельной автономии не предоставляется. Неправильно, когда вы изгоняете всех азербайджанцев из Армении, а сами при этом хотите продолжать жить на прежней территории в Азербайджане, да еще и отколоться от него. Неправильно мечтать об успехе, будучи слабым и полагаясь на внешнюю поддержку далеких стран. Неправильно всё это. Одумайтесь".

Не сказали они этого. А вместо этого вдохновляли их на непримиримость и неуступчивость. И несут теперь самую большую долю вины за сегодняшнюю трагедию армянского народа.

И не скажут, как молчит Константин Затулин про махинации с праймериз в Краснодаре, где, несмотря на то, что итоги голосования по региону известны и реальным, фактическим победителем является известный общественный деятель Виталий Игнатенко - сам Затулин и проармянская свора блогеров в социальных сетях вовсю кричат о "победе настоящего политика". То есть, Затулина.

Хотя К.Затулин такой же политик, как самый отмороженный пропагандист - носитель абсолютной истины.

Например, "принципиальная" позиция Затулина по уже решенному, точнее, погребенному в завалах современной истории карабахскому вопросу: конфликт должен был быть решен только мирным путем, в результате "пакетной договоренности", "в обмен на признание самоопределения Карабаха".

Помните слова, адресованные товарищу Саахову, требовавшему суда над собой по "советским законам": "А воровал ты ее по советским законам?"

Армяне оккупировали и изгнали сотни тысяч азербайджанцев "мирным путем", чтобы Затулин ныне оглашал армянские медиаресурсы воем о путях решения почившей в бозе конфликта?

Кроме того, о каком "самоопределении" карабахских армян глаголет К.Затулин? Жители Ханкенди и трех районных центров давно самоопределились, избрав путь добровольного отчуждения самих себя от международных законов, соглашений и норм. 33 года назад, поддавшись иллюзорному "миацуму", они превратились в коллективную унтер-офицерскую вдову и сами себя высекли, воюя против центральной власти страны проживания, превращаясь в террористов и вооруженных бандитов.

Нагорный Карабах стал управляемой хунтой военных преступников зоной отчуждения, где не действовали никакие законы, где всем и вся управляли из Еревана, а местные бонзы превращали в руины оккупированные азербайджанские города и села, совершая немыслимый по своей звериной жестокости урбицид.

К.Затулин отчаянно пытается выдавать желаемое за реальность, говоря о некоем "Нагорном Карабахе".

Нет такого географического топонима и определения, а все, что есть, - огрызок от бывшей НКАО, ныне - временно - находящийся под контролем российского миротворческого контингента.

Кстати, К.Затулин не понимает, насколько глупо он подставляет и оскорбляет свою Родину, а также власти страны. Нельзя так открыто манкировать действительность и нести полную чушь, говоря о демаркации и делимитации границ, а также о Шушинской декларации, когда все процессы идут в обшей канве трехсторонней декларации от 10 ноября, под которой подпись и президента России Владимира Путина.

Напомним, что документ предусматривает, кроме всего прочего, приведение в норму границы между Арменией и Азербайджаном в соответствии с международными законами и признанными правами сторон. То есть, Азербайджан всего лишь восстанавливает свою государственную границу с Арменией, которая во времена долгих десятилетий армянской оккупации была всего лишь напоминанием о былом.

Говорить о подписанном в Шуше документе как о некоем доказательстве кулуарных, тайных договоренностей между Баку и Анкарой - это не только бред больного воображения, ничем не прикрытое служение армянским хозяевам, но и отрицание официальной позиции Москвы, а также попытка фактического обесценивания подписи главы Российской Федерации.

К.Затулин - что это, если не примитивная попытка унижения своей Родины и своего главы государства.

Как любит говорить сам Затулин, "продолжим".

"Исходя из идей и принципов, которые заложены в Шушинскую декларацию, неспециалисту сегодня трудно разобраться, где заканчивается Турция, и где начинается Азербайджан. Там провозглашается военно-политический союз, стороны рассматривают любое покушение с третьей стороны как угрозу двум сторонам. В декларации не удержались от того, чтобы несколько раз не упомянуть Армению, не отпраздновать победу", - сказал он о Шушинской декларации.

Оставим в стороне принципиальный бред насчет разграничения государственных суверенитетов Турции и Азербайджана, так как в упомянутом документе говорится исключительно о развитии союзнических отношений между Баку и Анкарой, а также о создании атмосферы стабильности и взаимного доверия на Южном Кавказе.

Причем, в Шушинской декларации особое внимание уделено роли и месту России в региональных геополитических и экономических процессах - как нынешних, так и будущих.

Кроме того, тесные союзнические отношения Азербайджана и Турции никоим образом не могут стать причиной беспокойства соседних стран и третьих государств: целью военно-политического сотрудничества двух стран является исключительно достижение всеобъемлющего мира и укрепление добрососедства в регионе, а также подписание мирного договора и нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией.

Мы неоднократно писали, что Константин Затулин, мягко говоря, очень своеобразен как для самих россиян, а для нас, уже привыкших к непрекращающемуся когнитивному диссонансу и болезни восприятия сего индивида, тем более.

Дело в том, что в российском экспертном сообществе у этого престарелого, с обветшалым лицом нечистого на руку трактирщика сложилась устойчивая репутация чуть ли не полоумного инфанта околовсяческих кругов.

62-летний Константин Федорович Затулин есть не кто иной, как один из самых одиозных проармянских российских псевдополитиков, пытающихся казаться армянином больше, чем сам католикос всея армян.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого и седьмого созывов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме того, директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ), член Научного Совета при Совете безопасности РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике. Да, это все он - человек и бухтящий пароход без весел.

Но если при слове "Институт стран СНГ" у кого-то в голове возникает образ серьезного академического учреждения вроде Института США и Канады или Института Европы - он глубоко заблуждается. "Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ)" - это совершенно автономная некоммерческая организация. То есть что-то вроде десятков тысяч других российских неправительственных организаций, вокруг которых в последнее время столько шума. На официальном сайте Затулина в информации об этой организации сказано, что "в штате Института на постоянной основе работают 20 специалистов-экспертов, в том числе 3 доктора и 5 кандидатов наук в различных областях". Не знаем, докторами чего являются те ученые мужи, но определенно, научным коллективом там и не пахнет.

Но более всего ему не дает покоя Азербайджан, - почти так же, как когда-то всем комсомольцам мешал спать Гондурас. Сначала карабахские армяне во времена оккупации территорий Азербайджана казались ему по каким-то странным причинам до сих пор неокученными бороздами, потом Армения времен блеска Пашиняна манила его своими потенциальными мешками денег от незахомутненных "спонсоров", а потом Затулин и вовсе впал в раж, пытаясь пригреть свои шаловливые ручонки на всеармянской депрессии после полной капитуляции во Второй Карабахской войне.

Увы, каждый раз Затулин пролетает мимо кассы, но несмотря на череду неудач, директор Института стран СНГ впихнул-таки свою крупногабаритную тушку в качестве связного (правда, "одного из") на шуршащую зеленью тропу между армянской диаспорой России и кучкой "свободных экспертов", шляющихся по федеральным каналам.

Обладатель не очень высоких интеллектуальных способностей Затулин в своих депешах армянским заказчикам по старой оперотрядовской привычке регулярно привирает о своих несуществующих достижениях, хотя известно, что прозаседавшийся думский глашатай армянских несчастий неприемлем по своим идейным соображениям и весьма скромным полемическим дарованиям.

"Черного кобеля не отмоешь добела" - это про Константина Затулина.

Но это уже, как любит говорить Леонид Каневский, совершенно другая история.

Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az